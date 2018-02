Ministarstvo privrede izdvaja sredstva za preduzetnike

Ministarstvo privrede objavilo poziv za finansiranje razvojnih projekata, a za preduzetnike i firme obezbeđeno je 500 miliona dinara bespovratno do kraja 2018. Za ova sredstva, kako piše na sajtu Ministarstva privrede, moći će da se konkuriše do utroška raspoloživog novca i to do 31. decembra ove godine. Kako se navodi, privredni subjekti mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku do 20 odsto bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, dok će preostali iznos vrednosti projekta finansirati Fond za razvoj.

Sredstva opredeljena programom namenjena su za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog ili poslovnog prostora, skladištenje proizvoda. Takođe, novac će moći da se koristi i za kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme, dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda, trajna obrtna sredstva koja mogu da čine najviše 20 odsto ukupnog investicionog ulaganja, kao i za nabavku softvera i drugo.

Uslovi iz konkursne dokumentacije kažu da iznos ukupnog ulaganja ne može da bude manji od 1,25 miliona dinara (kredit u iznosu od milion dinara i bespovratna sredstva od 250.000 dinara), niti veći od 62,5 miliona dinara (kredit od 50 miliona i bespovratna sredstva od 12,5 miliona dinara). Za preduzetnike, minimalni iznos ukupnog ulaganja je 375. 000 dinara (kredit 300. 000, i bespovratna sredstva 75. 000 dinara), piše na sajtu ministarstva. Rok otplate kredita za pravna lica je do 10 godina, u okviru koga je period mirovanja do jedne godine i za preduzetnike do 8 godina, sa grejs periodom od takođe godinu dana.

Izvor: Tanjug

