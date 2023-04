Mladi možda nisu toliko zavisni od iPhone-a kao što se pretpostavlja

Nova studija baca malo svetla na zavisnost od iPhone-a, a postoje i neki zaključci koji prkose konvencionalnoj mudrosti i pretpostavkama o razlikama između mlađih i starijih kupaca.

Možda su nam deca bolje nego što mislimo

Novi izveštaj Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ispituje problem koristeći podatke iz nedavne studije zajedno sa starim istraživanjem od 5. aprila. Taj izveštaj je razmatrao koliko brzo ljudi zamenjuju ili popravljaju svoje Apple uređaje.

Većina ispitanika — preko 80% — reklo je da bi zamenili izgubljeni, ukradeni ili pokvareni iPhone odmah ili u roku od nekoliko dana umesto da čekaju. Samo 6% ispitanika je reklo da bi čekalo više od nedelju dana na funkcionalan iPhone.

CIRP-ov novi izveštaj od 12. aprila, razmatra kako se taj pogled menja prema starosti osobe. Na primer, mlađi ljudi ne menjaju svoje uređaje tako brzo kao stariji ljudi.

Samo 60% kupaca između 18 i 24 godine reklo je da će zameniti iPhone odmah ili u roku od nekoliko dana. Međutim, brzina zamene raste sa godinama, otkrivajući da bi skoro 90% potrošača starijih od 45 ili više godina zamenilo uređaj odmah ili u roku od dan ili dva.

To može biti povezano sa finansijskim zdravljem, jer stariji ljudi imaju više novca od mlađih ljudi i mogu sebi priuštiti da brže zamene uređaj.

Brojevi su malo drugačiji za iPhone i Mac, pri čemu bi 45% do 50% grupe od 18-24 zamenilo uređaj odmah ili u roku od nekoliko dana. Ali, opet, to raste sa godinama, sa 78% do 93% ljudi starosti od 25 do 54 godine koji bi brzo zamenili uređaj.

Međutim, za ove uređaje, osećaj hitnosti za popravku ili zamenu opada za vlasnike iPad-a starijih od 55 godina.

Pad je znatno očigledniji kod starijih kupaca Mac računara. Na primer, Mac računar bi za dan ili dva zamenila skoro polovina starosne grupe od 18 do 24 godine, ali bi samo oko jedne trećine ljudi starijih od 65 godina odmah zamenilo Mac ili u roku od jednog ili dva dana .

Iako obrazloženje iza neslaganja nije 100% jasno, osim razlika u budžetu, jasno pravi razliku između generacija. Možda su nam deca bolje nego što mislimo.

Izvor: Appleinsider

Podelite s prijateljima

Tweet