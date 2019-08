Mladi se informišu na YouTube-u, a ne iz pravih izvora vesti

S obzirom na trenutnu situaciju sa lažnim vestima i stalnih obaveštenja o kraju sveta kakav znamo, sve više ljudi se odlučuje da živi u svom „mehuru“ i potpuno ignoriše vesti. Međutim što je još zabrinjavajuće, nedavno istraživanje koje su sproveli SurveyMonkey i Common Sense Media otkrilo je da će tinejdžeri radije ići u korak sa aktuelnim događajima putem YouTube-a, a ne proverenih novinskih agencija.

Prema studiji, više od 75% tinejdžera uzrasta od 13 do 17 godina kaže da je važno ići u korak sa svetskim događajima, ali više od polovine njih konzumira vesti sa YouTube-a i drugih platformi društvenih mreža, uključujući Twitter i Facebook.

Studija, u kojoj je učestvovalo 1.000 tinejdžera, otkrila je da 60% sazna vesti od slavnih, uticajnih i drugih online ličnosti. Ove statistike su još više iznenađujuće (i zabrinjavajuće) s obzirom da ispitanici priznaju da su informativne kuće pouzdanije od izvora na društvenim mrežama. Takođe, 40% anketiranih veruje da platforme, društvene mreže i influenseri „generalno pojašnjavaju činjenice“.

Ali, zašto je to zabrinjavajuće? Pa, s obzirom na nedavne vesti o tome da YouTube promoviše teorije zavere i druge dezinformacije, ovo je tužan pogled na budućnost medija i konzumiranje lažnih vesti. U mnogim slučajevima YouTuber-i zapravo ne rade iscrpna istraživanja kako bi potvrdili vesti, a što je još više zabrinjavajuće, nije jasno koji je njihov cilj. Michael Robb, senior direktor istraživanja u Common Sense-u, izjavio je za USA Today da su rezultati ankete „razlog za zabrinutost“.

Međutim, ne veruju svi da je ova promena u konzumiranju vesti gora. Chris Stokel-Walker, autor knjige YouTubers, smatra da je ova promena jednostavno znak vremena. „Činjenica da mlađi ljudi dobijaju vesti iz netradicionalnih medija nije iznenađujuće, a zabrinjavajuće je samo ako mislite da većina odraslih i dalje konzumira vesti iz tradicionalnih, proverenih izvora“, rekao je Stokel-Walker za TNW.

„Način na koji konzumiramo vesti se promenio i nestali su tradicionalni čuvari novinarstva. To je uznemiravajuće na jedan način, kada imate ljude koji proizvode sadržaj upakovan kao „vesti“ koji nije ništa drugo do teorije zavere ili neistine, ali je to takođe dobro i na druge načine “, rekao je Stokel-Walker. „Nešto na šta sam se pozvao u svojoj knjizi je povećanje medijske pismenosti – za sve, a ne samo za tinejdžere – tako da imamo bolju sposobnost da analiziramo šta je stvarno, a šta lažno“.

S obzirom na trenutnu klimatsku krizu i stanje globalne ekonomije, vrlo je verovatno da će se sledeća generacija suočiti sa potpuno novim opsegom političkih i ekoloških izazova. Borba protiv lažnih vesti važnija je nego ikad, i ako nas je ova studija naučila nečemu, to je onda da tinejdžeri ne traže vesti na pravim mestima.

