Moćan na mreži

Krajem prošle godine, OKI je predstavio novu generaciju multifunkcionalnih štampača serije MC500. Ti uređaji predstavljaju unapređene modele iz serije C500, a na testu se našao model MC573dn, unapređena verzija C542dn.

MC573dn je model namenjen kancelarijama male do srednje veličine, koje pomoću ovog uređaja mogu da realizuju sve potrebe vezane za štampanje digitalnog sadržaja, skeniranje papira i prebacivanje dokumenata u digitalni format.

Jedan od najvažnijih noviteta nove generacije uređaja jeste kvalitetna podrška za Wi‑Fi povezivanje, kao i potpuna funkcionalnost potrebna za štampanje s raznih mobilnih uređaja. OKI MC573dn podržava Google CloudPrint 2.0 i Apple AirPrint, ali se i oslanja na njih, pa nije lako, ako iz bilo kog razloga to želite, da izbegnete ili zaobiđete ova dva servisa.

OKI na raspolaganju ima i svoju aplikaciju za mobilnu štampu, koja nakon instalacije na neki mobilni uređaj nudi znatno veće mogućnosti za kontrolu i podešavanje sadržaja koji treba da se štampa. Aplikacija se koristi veoma lako i brzo pa preporučujemo da je instalirate, naročito ako imate potrebu za učestalim štampanjem s mobilnog telefona. Detaljna podešavanja nisu dostupna preko aplikacije, što je dobro, pa se za detalje mora pristupiti opcijama preko panela na štampaču.

Za podešavanje i kontrolu, MC573dn ima kolor ekran osetljiv na dodir dijagonale 7“, uz standardni set tastera zaduženih za potrebe faksa. Interfejs nije komplikovan pa se sve neophodne stvari lako podese za par minuta. Naravno, najpre treba podesiti osnovne mrežne parametre, bez obzira na to da li se MC573dn na mrežu povezuje preko RJ45 priključka ili Wi‑Fi‑a.

Još jedan od značajnih parametara jeste podešavanje boja, jer MC573dn ima tendenciju da blago „vuče na plavo“, pa na to treba obratiti pažnju ako želite da štampate fotografije. Naravno, to je bitno samo za direktnu štampu, a za podešavanje na računaru koristi se moćni OKI softver za kalibraciju boja. Kvalitet odštampanih fotografija je zadovoljavajući, ali se ipak radi o štampaču čiji je osnovni zadatak poslovna primena, pa najbolje rezultate daje uz 1200×1200 DPI rezoluciju i opciju duplex štampe. Toliko je dobar da u standardnim kancelarijskim primenama niko neće imati baš nikakve zamerke na kvalitet finalne štampe.

Neće biti primedbi ni na brzinu, jer MC573dn štampa 30 stranica u minuti, bez obzira an to da li su kolor ili crno‑bele. Inicijalni proces štampanje prve stranice traje devet sekundi, dok sve sledeće idu daleko brže, čime se ispunjavaju navodi o brzini štampe. Za odličan odnos brzine i kvaliteta štampe zaslužna je OKI 4LED tehnologija, koja nudi veoma slične mogućnosti kao laserski štampači, a mnogo više u odnosu na klasična ink‑jet rešenja.

Prednosti 4LED tehnologije u odnosu na laserske štampače jesu daleko manja potrošnja energije i znatno manje zagrevanje kompletnog uređaja, uz duži radni vek. MC573dn koristi CMYK boje, odnosno kombinaciju tonera. Deklarisani su maksimalno na odštampanih 1.500 do 2.000 kolor strana što, naravno, zavisi od materijala koji štampate. Kada se ovo preračuna u cenu pojedinačnog otiska, ona iznosi oko 11 evrocenti, što je vrlo povoljno za ovaj tip uređaja.

Naravno, na raspolaganju su i veći „rezervoari za boju“ koji omogućavaju štampu i do 6.000 strana. MC573dn ima prostor za 250 stranica A4 papira od 80 g, uz mogućnost dodavanja još dve fioke sa po 530 strana. To daje mogućnost da se MC573dn „napuni i zaboravi“, što je u kancelarijama veoma pozitivna osobina. Još jedna zanimljiva mogućnost koju ima MC573dn jeste štampa na baneru do 1,2 m dužine. To je moguće zbog vrlo ravnog puta papira kroz uređaj, što se lakše ostvaruje upotrebom LED tehnologije štampe.

Uz manju cenu eksploatacije u odnosu na standardna „laserska“ rešenja i uz uporediv kvalitet, MC573dn predstavlja odlično rešenje za sve kancelarijske potrebe i štampu oko 5.000 strana mesečno, što je dovoljno za potrebe kancelarije sa oko 25 korisnika.

OKI MC573dn Maksimalna rezolucija štampača 1200×1200 dpi Maksimalna brzina štampe 30 strana u minutu Kapacitet ulazne fioke za papir 350 + 530 + 530 Kapacitet kasete s tonerom 2.000 strana Mesečni obim štampe 6.000 strama Dimenzije i masa 427×576×472 mm, 31 kg Prosečna potrošnja energije 670 W Nivo buke u toku rada 56 dBA Povezivanje USB 2.0, LAN, WiFi Memorija (MB) 1024 Procesor ARM 667 800 MHz

(Objavljeno u PC#243)