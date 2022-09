Motorola Moto G82 – Dovoljno, zar ne?

Modeli niže srednje klase su ove godine poprilično razočarali. Većina njih je slabija u odnosu na prošlogodišnje prethodnike i samo pojedini zaista zaslužuju da ponesu epitet dostojnih naslednika. Među njima je Motorola Moto G82, koja objedinjuje mnogo dobrih stvari u više nego korektnom pakovanju.

Idući stavku po stavku, uviđamo da je Moto G82 jedan veoma dobar, zaokružen telefon. Izrada je sasvim korektna, premda definitivno dominira plastika (ram, leđa). No, utisak u ruci je solidan, a tu je i otpornost na prskanje. Dakle, ne smete potapati telefon u vodu, ali u realnim situacijama poput rukovanja po kiši ili ispadanja u baricu i slično nećete imati nikakvih problema. Dizajn je dopadljiv, sasvim klasičan, a u kutiji ćete dobiti i masku kojom ćete u startu zaštititi telefon.

Ekran je AMOLED tipa, visoke rezolucije i osvežavanja 120 Hz! Dakle, sasvim u trendu modernog, glatkog prikaza. Multimedijalnu notu ovom telefonu daju stereo-zvučnici s Dolby sertifikatom – ponovo, nije reč o najmoćnijim zvučnicima koje smo čuli, ali su dobrano iznad proseka. Tu je i stari, dobri 3,5-mm konektor za slušalice, a skener otiska prsta je integrisan u bočni taster, što znači da je na idealnoj poziciji, po našem mišljenju. Sve u svemu, odlično prolazno vreme.

Stižemo do čipseta i tu imamo situaciju da se Motorola odlučila za Snapdragon 695 5G, koji nije spor, ali je generalno iza onih telefona koje smo viđali prethodne godine. Ukoliko smatrate da vam je potrebno nešto bolje u pogledu procesorske snage, slobodno potražite prošlogodišnji Moto G100 ili Moto G200 model! No, daleko od toga da je procesor slab – sve će raditi korektno, uključujući i igre. Veći je problem što su neke mogućnosti veštački ograničene, poput (izostavljenog) 4K snimanja. Ne kažemo da se ne može živeti bez toga, ali mora se primetiti. Telefon raspolaže sa 6 GB RAM-a i 128 GB skladišta, što se može proširiti microSDXC karticom koja će u toj situaciji zauzeti jedan hibridni SIM slot, pa birajte između Dual SIM mogućnosti i proširenja memorije.

Ukupan utisak u korišćenju je prilično dobar. Da li isto važi i kako dolazimo do korisnicima najbitnijih stavki, a to su baterija i kamere? Baterija je kapaciteta 5000 mAh, i dopunjava se preko brzog punjača od 30 W. Pride, punjač je u pakovanju – zamislite kako je teško onim bogatašima što uz svaki četvorocifreni izdatak za iPhone/Galaxy moraju da dodaju i punjač pride. Baterija će bez nekih većih napora poslužiti i do dva dana umerene upotrebe.

Kamere? Ponovo, imajmo u vidu da je kod telefona ove kategorije neophodno načiniti određeni kompromis. I on je, za ovu klasu, zapravo idealan! Motorola je G82 opremila glavnom kamerom od 50 Mp, na kojoj je u principu sav fokus kamera sistema. Da, imate i makro kameru od 2 Mp koju nikad nećete koristiti, a tu je i ultraširoka kamera od 8 Mp koja po kvalitetu ipak vidno zaostaje za glavnom kamerom. Ali je zato glavna kamera prilično dobra! Odlikuje se faznim autofokusom, kao i optičkom stabilizacijom, što je retkost u telefonu ove kategorije!

To rezultuje veoma dobrim snimcima. Naravno, nije sve idealno, pa ćete naći malo šuma tu i tamo pri noćnom fotografisanju, ali je ukupan utisak za uređaj ove klase veoma, veoma dobar! Prednju kameru od 16 Mp okarakterisali bismo kao prosečnu – dobra je, ali ne mnogo više od toga. Poslužiće!

Telefon stiže s operativnim sistemom Android 12, uz My UX funkcije. Reč je o minimalnom proširenju osnovnog interfejsa, koje olakšava upotrebu telefona u raznim scenarijima putem gestova, pokreta i slično. Iskustvo korišćenja je veoma pozitivno i u ovom kontekstu.

Android 12 uz MyUX 4

I tako, mic po mic, gomila korektnih do solidnih utisaka izgrađuju ukupno veoma dobro mišljenje o ovom telefonu. Nije reč o idealnom, ali je svakako reč o veoma dobrom kompromisu. Odličan ekran, primamljiv dizajn, korektne performanse, pristojna glavna kamera, dobra baterija i softversko iskustvo – koliko vam još treba, realno govoreći? Motorola Moto G82 je jedan od boljih telefona koji su trenutno dostupni i svakako preporučujemo da ga stavite na uži spisak ukoliko ciljate modele do 40.000 dinara. Uz neki paket će, uvereni smo, biti još primamljiviji!

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr

Podelite s prijateljima

Tweet