Moviphone – telefon sa ugrađenim projektorom

Ovogodišnji CES doneo je čitav dijapazon raznih uređaja, od Samsung-ovog gigantskog televizora do samovozećeg kofera, a među njima se našao i Moviphone, kompanije Wireless Mobi Solution (WMS) iz San Dijega, koji se izgledom ne razlikuje previše od ostalih Android telefona, međutim ono što ga izdvaja je ugrađeni laserski projektor HD rezolucije.

Kao što mu samo ime kaže, glavna namena mu je projekcija filmova na zid i druge ravne površine preko laserskog projektora. Proizvođač navodi kako projektor od 50 lumena podržava 720p HD sliku koja se može projektovati do 100 inča po veličini. Projektuje se sve ono što se nalazi na ekranu telefona, pa tako možete gledati Netflix ili YouTube, ili čak PowerPoint prezentaciju na bilo kojoj površini. Uz rezoluciju od 1.280 x 720 piksela još se odlikuje i kontrastom od 80.000:1.

Što se tiče samog telefona temelji se na MediaTekovom SoC-u MT6750V/WT, ima 5,5-inčni FHD ekran, 3 GB/4 GB RAM-a i 32 GB/64 GB interne memorije, a radi sa operativnim sistemom Android 7.0. Dodatni prostor do 128 GB je moguć uz memorijsku karticu (microSD). Takođe ovaj mobilni će dobro da posluži povremenim fotografima i ljubiteljima selfi-ja jer je opremljen sa kamerama rezolucije 16 MP (zadnja) i 8 MP (prednja). Baterija ima kapacitet od 4.000 mAh što je prema proizvođaču dovoljno za do 285 sati u stanju pripravnosti, do 22 sata razgovora ili za do 4 sata rada projektora.

Ovo nije prvi telefon sa ugrađenim projektorom. Pre njega smo imali nekoliko modela, kao što su Samsung Galaxy Beam iz 2012, a tu je i Motorola Z familija telefona koji može da ima projektor koji se dodaje putem magnetskog Moto Moda. Međutim, kod Moviphone-a, kad je projektor isključen, nikada ne biste znali da postoji. Dostupan je za narudžbine po ceni od 599 dolara, a prve isporuke planirane su za 20. mart 2018. godine.

Izvor: AndroidAuthority

