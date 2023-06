Možda ćete biti iznenađeni, zemlja sa najboljim veštinama sajber bezbednosti je – Vatikan

Kao rezultat koji bi malo ko očekivao, čini se da je najmanja zemlja na svetu ujedno i najpismenija u pogledu sajber bezbednosti: Vatikan.

NordVPN istraživanje otkriva neke neočekivane rezultate

Prema nacionalnom testu privatnosti koji je sproveo jedan od najboljih VPN servisa u svetu, NordVPN, Sveta stolica je došla na prvo mesto, a osam od ostalih deset najboljih zemalja takođe su evropske.

Test je, po rečima NordVPN-a, „dizajniran da proceni aspekte onlajn života pojedinca, uključujući njihovo razumevanje sajber bezbednosti u teoriji i njihovu sposobnost da prepoznaju pretnje na mreži i reaguju u skladu sa tim.

Evropska dominacija

Prema podacima prikupljenim od 2020. godine – sa skoro 140.000 ispitanika iz 192 zemlje koji su odgovorili na 20 pitanja – ispitanici iz Vatikana postigli su 72 poena na testu, najviše od bilo koje druge zemlje.

Prema NordVPN-u, stanovnici su „pokazali odličnu svest o digitalnim rizicima i kako da ih izbegnu“. Međutim, kritikovao je njihove digitalne navike, komentarišući potrebu da stanovnici poboljšaju svoje korišćenje onlajn usluga i alata za privatnost kako bi ostali bezbedni.

Na drugom mestu je bila Finska, a treća Češka. U poređenju sa Vatikanom, obe zemlje su postigle relativno lošije rezultate u svim oblastima testa: digitalne navike, svest o digitalnoj privatnosti i digitalni rizik.

Singapur je bio jedina zemlja van Evrope koja se probila u prvih deset, zauzevši sedmo mesto sa 69 osvojenih bodova, najviše od bilo koje azijske zemlje. Zaostali su Malezija i Ujedinjeni Arapski Emirati sa po 67 poena.

SAD su takođe imale 67 poena, zauzimajući 21. mesto u svetu. Ipak, sused je pobedio Kanadu u svakom aspektu testa: digitalne navike (48 do 45 poena), svest o digitalnoj privatnosti (74 do 69 poena) i digitalni rizik (85 do 82 poena).

U okeanskom regionu, Novi Zeland je osvojio prvo mesto sa 68 poena, dok je Australija postigla samo 63 boda. U svim kategorijama Novi Zeland je bio bolji. A Brazil je prednjačio u Latinskoj Americi, postigao je 67 poena i pobedio najbližeg rivala Argentinu i Kolumbiju sa dva poena razlike. Ipak, Kolumbija je postigla bolje rezultate u digitalnim navikama (49 prema 47) i digitalnim rizicima (84 prema 80) od Argentine.

Globalna prosečna ocena je bila 65 poena, a ispitanici su se najbolje snašli u prepoznavanju i izbegavanju digitalnih rizika, sa prosečnom ocenom od 82 poena. 69 poena je bio prosečan rezultat za to da znaju kako da se najbolje zaštite od zlonamernog softvera, a samo 47 poena za to da znaju kako da obezbede podatke pravilnim korišćenjem alata za privatnost i onlajn usluga.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet