Možete da precrtate kvantne računare sa liste egzistencijalnih strahova u narednih 30 godina

Adi Šamir, kriptograf čije je prezime “S” u “RSA”, misli da ljudi treba da prestanu da brinu o tome da će kvantno računarstvo da razbije algoritme za šifrovanje.

Govoreći na godišnjem panelu kriptografa na RSA konferenciji u San Francisku ove nedelje, on je izneo mišljenje da je 1990-ih video da su se tri velike teme pojavile na radaru bezbednosne industrije: AI, kriptografija i kvantno računarstvo. Dve od tri su bile isporučene, rekao je, a kvantno računarstvo tek treba da se pokaže, a deluje da i neće u narednim decenijama.

99 odsto šifrovanih poruka je smeće, smatra on. Zahtevi za sastanke za ručak ili banalno ćaskanje – gubljenje vremena za dešifrovanje, kao da ga imamo na pretek.

Ideja da bi ovakvi dopisi bili glavni prioritet nije realna. I dok bi važne poruke mogle biti dekodirane decenijama kasnije, signal-to-noise odnos će učiniti rad kvantne mašine lošim načinom da se otkriju prave tajne.

Nije bio sam u svom skepticizmu. Britanski matematičar Klif Koks, govorio je o tome da su Kinezi razvili kvantne sisteme za razbijanje postojećih sistema šifrovanja. Kineski sistem možda dobro funkcioniše na veoma malim skupovima podataka, smatra on, ali nema „ikakvih dokaza“ da bi funkcionisao u većem obimu. Uz to, Anne Dames, ugledni inženjer IBM zSystems i arhitekta kriptografske tehnologije, tvrdi da su napori Kine jednako dobar razlog za ažuriranje vaših javno-privatnih ključeva samo da bi bili sigurni. Što su ključevi duži i sigurniji, to bolje. Primećujemo da nema štete ni u korišćenju kvantno otpornih algoritama.

„Kvantni računari, čak i ako ne postoje danas, stići će u narednih 30-40 godina, tako da ćemo morati da promenimo ključeve“, savetovala je ona, rekavši da su je trenutna zabrinutost oko kvantne kriptografije umnogome podsetila na buku oko blokčejna.

Ipak, sve šifrovanje na svetu neće vam pomoći da se odbranite od insajderskih pretnji. Prošlo je deset godina otkako je IT kontraktor po imenu Edvard Snouden uspeo da ode sa krunskim draguljima NSA, a najnovije curenje iz Pentagona navodno je uključivalo tipa koji je pokazao poverljive informacije na Diskordu kako bi impresionirao prijatelje. Ovo je pokazalo da su sistemi koje koristimo i dalje kritično slabi, tvrdi Diffie.

Šamir je tvrdio da je Snouden kratkoročna i dugoročna katastrofa za NSA i da je umanjio uticaj Amerike tako što je direktno razotkrio prakse na koje se dugo sumnjalo – kao što je prisustvo backdoor-a u komercijalnim proizvodima – za koje ranije nisu bili dostupni dokazi. Šamir smatra da bi kvantni računari koji razbijaju enkripciju mogli da donesu slična otkrića, ali još smo daleko od toga.

Izvor: Theregister

