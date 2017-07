Mračna strana online testova ličnosti

Testovi ličnosti okupiraju pažnju korisnika već decenijama, ali je njihova novostečena online popularnost ono što ih čini opasnim.

“Ja sam reka Dunav. Moj duh je iskričav, i imam auru određene boje. Žudim za novim iskustvima i težim ka dubokoj povezanosti sa drugima. Prilagodljiv sam, a retko predosetim opasnost koja mi preti. Sposoban sam da počinim neverstvo i strašno volim keramiku.”

Ovo su samo neki od potencijalnih rezultata najstarijeg testa koji određuje tipove ličnosti, Meet Yourself As You Really Are. Objavljen je 1936. godine, u vidu knjige autora princa Leopold Loewenstein-a i William Gerhardi-a, a obećava temeljnu analizu bilo koje ličnosti.

Personalizovani testovi privlače pažnju već godinama, a Facebook stranice su pune BuzzFeed kvizova i drugih uvrnutih upitnika koji vam pružaju odgovore na brojna „važna“ životna pitanja: gde bi trebalo da živite, koja ste istorijska ličnost, te ko bi vam bio najbolji drugar od likova iz serijala o Hari Poteru. Iako izgledaju bezazleno, ovi online kvizovi imaju i mračnu stranu koju njihovi analogni preci nisu.

U vreme američkih predsedničkih izbora procurela je informacija da firma za obradu podataka, unajmljena od strane Trampovog štaba, koristi ove kvizove već godinama da bi prikupila informacije o milionima glasača. Cilj je da se naprave digitalni profili koji bi mogli da predvide – i verovatno eksploatišu – američke vrednosti, anksioznosti i političke trendove.

Da li je ova firma, Cambridge Analytica, zaista koristila ovakve profile da utiče na javno mnjenje nije sigurno, istraživanja kažu da nije, bar ne direktno, ali ovakvi trendovi otkrivaju rastuću praksu analiziranja online profila, te opasnosti koje uz to idu.

Sve što radite na internetu je, u stvari, personalizovani kviz: svaki klik otkriva nešto o vama, a vi niste jedini koji vide rezultate.

