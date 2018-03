Mycroft Mark 2: open-source glasovni asistent budućnosti

Mycroft Mark 2 ne liči ni na jednog drugog glasovnog asistenta, te predstavlja kućnog robota koji svom ljudskom gospodau omogućava interakcije sa svim pametnim uređajima u okviru domaćinstva, te niz drugih funkcija, a samo uz pomoć glasa.

Naime, Mark 2 je direktan odgovor na Amazon Echo i Google Home, pa može da odgovara na pitanja, pušta muziku, te se bavi svim detaljima koji čine jedan moderan život. Ono što ga dodatno odvaja od drugih sličnih proizvoda je i to što je open source, što znači da su lični podaci korisnika bezbedni, te da ovaj može da prilagodi svoje iskustvo i da ga menja, a iz kompanije Mycroft tvrde da ga je kreirala zajednica inovatora koja se zalaže za bezbednu tehnologiju u okviru koje su korisnici na prvom mestu.

Proizvođači tako tvrde da su veštačka inteligencija i tehnologija koju je moguće kontrolisati uz pomoć glasovnih komandi od velikog značaja za budućnost čitavog čovečanstva, te da zbog toga ne smeju ostati pod kontrolom pojedinačnih tehnoloških giganata. Mark 2 je jedan od prvih koraka koji omogućava kretanje u tom smeru, te je, kako tvrde u kompaniji, jedini glasovni asistent koji u potpunosti poštuje privatnost korisnika, te omogućava da vlasnici prate na koji način se njihovi podaci koriste. Mycroft dalje navodi da njihov proizvod ne prikuplja podatke o korisnicima poput drugih proizvođača, a kako bi ih prodavao oglašivačima, te velikim marketinškim agencijama.

Mark 2 je predstavljen kao rodonačelnik sledeće generacije pametnih zvučnika, te glasovnih asistenata, i nudi otvoreni hardver i softver za ostale developere, a korisnicima omogućava nesvakidašnje iskustvo koje ne zavisi od toga koliko se razumeju u tehnologiju, budući da je jednostavan za korišćenje. To omogućavaju i solidne osobine, te uređaj ima četvorojezgarni Xilinx procesor, šest mikrofona širokog opsega, LCD ekran osetljiv na dodir, Bluetooth, Wi-Fi, punjač od 18W sa internacionalnim adapterom, USB ulaz koji omogućava prenos podataka i komunikaciju sa drugim uređajima, te otvor za SD karticu, što omogućava lako ažuriranje softvera.

Iz kompanije tvrde da ovaj glasovni asistent ima odgovore na sva pitanja, budući da je kreiran na temeljima, te iskustvima onih koji su koristili prethodni model – Mark 1, pa su prethodno stečena znanja poslužila i za kreiranje znatno naprednijeg hardvera. Tako je Mycroft zajednica u novog asistenta ugradila preko 140 veština, sa namerom da taj spisak proširuje i u budućnosti, a one uključuju širok spektar funkcija – od kreiranja spiskova za kupovinu, preko puštanja muzike, pa sve do pričanja viceva. Korisnici mogu da otkrivaju, te primenjuju nova ažuriranja, a tako što svom glasovnom asistentu postave pitanje „Šta je novo danas?“, ili tako što proveravaju listu ažuriranja na web stranici kompanije. Ključnu stvar po kojoj se Mark 2 razlikuje od drugih asistenata predstavlja i to što se lista veština konstantno obnavlja, te samim tim nije konačna, a zahvaljujući velikom broju developera koji u tome učestvuju. Tako oni kreiraju veštine koje su, kako kažu, „od ljudi za ljude“, te su pre svega namenjene korisnicima, a ne kompaniji, koja u čitavom procesu ima samo ulogu posrednika.

