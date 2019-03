Najavljena Call of Duty: Mobile video-igra

Čuvena pucačina Call of Duty stiže na telefone (i tablete)! Podnaslov “Mobile” označava da će fanovi serijala ubuduće moći da se bore sa mobilnih uređaja.

Iako se igra zove Call of Duty, nju neće praviti Activision, već razvoj prepustio kineskom gigantu Tencentu. Ova kompanija je poznata po igrama koje su besplatne, što znači da zaradu donose mikrotransakcije.

Igra Call of Duty: Mobile je predstavljena na Unity prezentaciji u okviru Game Developers Conference. To je i logično s obzirom na to da je igra rađena upravo u Unity enginu. Predstavnik Activisiona je istakao da je igrači mogu da očekuju omiljene mape, brojne modove igre, kao i mehaniku borbe u stilu Black Ops i Modern Warfare nastavaka.

Call of Duty: Mobile nudi multiplayer iskustvo

Očekuje se da će multiplayer biti moguć za 10 igrača, bilo u free-for-all ili 5 na 5 partijama. Iako se ranije pričalo o potencijalnom battle royale modu sa 100 igrača, o tome nije bilo reči na prezentaciji.

Activision obećava akciju sa 60 frejmova u sekundi, odličnu grafiku i respozivne kontrole. Na prezentaciji nije prikazan gameplay, tako da nije bilo prilike da se prisutni uvere u kvalitet kontrola i uprljavačkog interfejsa.

Iako nije pomenut način zarade, jasno je da će se zasnivati na mikrotransakcijama. Ostaje da se vidi da li će se kupovati samo kozmetički dodaci ili će za normalno igranje biti neophodno plaćanje. Call of Duty: Mobile nije jedini poznati naslov koji će raditi Tencent. Nedavno je najavljen Diablo za mobilne uređaje, što je izazvalo prilično negativne komentare.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet