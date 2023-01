Najbolje iz 2022. godine: Desktop računari

Poslednji dani 2022. godine su pravo vreme za naš tradicionalni pregled utisaka o proizvodima i uslugama s kojima smo se susreli u proteklih 12 meseci. Iz mase uspomena odabrali smo one koje su ostavile najjači utisak, ali i proizvode koji su uticali (ili će tek uticati) na računarsko tržište. Konkurencija je bila jaka, odlučivale su nijanse ali i subjektivna ocena. Zato ovaj tekst nemojte smatrati rang-listom, već našim pogledom na ICT scenu.

Iako je tržište desktop računara u padu, u ponudi ima još dosta modela. U našim uslovima (skoro) svaki distributer koji se bavi prodajom tehničke robe ima svoju “robnu marku” računara, odnosno sopstveni brend. Takve računare nismo mogli da uzmemo u obzir prilikom odabira iz dva razloga. Prvi je što ih ima previše i jednostavno ih je nemoguće sve obuhvatiti, a drugi je što samo ime takvog računara ne garantuje njegovu unutrašnjost. Ovakvi računari često menjaju komponente u zavisnosti od njihove trenutne dostupnosti na našem tržištu, pa ne možemo da budemo sigurni da je nešto što smo videli ili probali pre nekoliko meseci isto i danas. Stoga smo se u ovoj kategoriji ograničili samo na poznate brendove računara.

HP Envy Curved 34-b100ny – All-in-One računar

Kategorija All-in-One računara je posebno interesantna jer je u pitanju kompletan računar spakovan u kućište monitora. Doduše, u slučaju HPE Envy Curved 34-b100ny računara, pošto je monitor zakrivljen, računar je spakovan u njegovo postolje. Ekran je napravljen u ultrawide varijanti (32:9), s dijagonalom od 34 inča i 5K rezolucijom, a ugrađeni računar ima Intel Core i7-8700T procesor, 8 GB RAM-a, SSD od 256 GB i HDD od 1 TB. Osim što je atraktivan i štedi prostor, ovaj računar predstavlja i vrlo solidnu poslovnu mašinu.

Cena: 250.000 dinara.

ASUS ROG Strix G35DX-WB9931 – Za profesionalne igrače

Poznato je da gaming računari moraju da budu prave “hardverske zveri” da bi ispratili zahteve modernih igara. Takođe je poznato i da ASUS odlično prepoznaje potrebe ozbiljnih gejmera. Tako je nastao ASUS ROG Strix G35DX-WB9931. Kućište je atraktivno dizajnirano, sa obiljem LED osvetljenja i prozirnom bočnom stranom kako bi se istakle i osvetljene komponente. A one su vrhunske u svakom pogledu – od AMD Ryzen 9-5900X procesora, preko 32 GB RAM-a, 1 TB SSD-a i 2 TB HDD-a, pa sve do NVIDIA GeForce RTX3090 grafičke kartice. Da bi se sve to pokrenulo, zaduženo je i napajanje od 850 W. Najkraće rečeno, ultimativna gaming mašina, za sve koji su spremni da adekvatno plate to zadovoljstvo…

Cena: 490.000 dinara.

Lenovo DT M70t Tower – Poslovni računar

Ne zahtevaju svi poslovi putovanja i odlaske na sastanke da bi korisnik morao da upotrebljava laptop. Za korisnike koji su “stacionarni” i koji posao obavljaju na jednoj lokaciji, Lenovo DTM70t Tower donosi dovoljno snage. Pokreće ga Intel Core i7 procesor 10. generacije, zajedno sa 16 GB RAM-a i SSD-om od 512 GB. Grafika je integrisana, pa nije predviđen za grafički intenzivne poslove, ali sve ostalo će obaviti brzo i bez mnogo naprezanja. Dodatni plus je što se radi o prilično jeftinom računaru koji će se brzo isplatiti.

Cena: 107.500 dinara.

ASUS Mini PC PB62-B5016MH – Minijaturni računar

Računari malih dimenzija su vrlo popularni, naročito u poslovnom okruženju. Jedina stvar za koju nisu namenjeni jeste igranje, pošto poseduju samo integrisanu grafiku. Sve ostale komponente su sasvim solidne – Intel Core i5 11. generacije i 8 GB RAM-a, sa M.2 SSD-om od 256 GB biće dovoljni za obavljanje svakog kancelarijskog posla. A sa dimenzijama 17,5*17,5*4,2 cm računar može da se smesti u neki ugao stola, gde neće smetati, i to u horizontalnoj ili uspravnoj varijanti. Osim dimenzija, nevelika je i cena ovog računara, pa je on veoma pristupačan.

Cena: 77.600 dinara.

