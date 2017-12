Najbrži voz na svetu, Hyperloop, će prolaziti kroz Beograd

Prošlo je nekoliko godine od kada je Elon Musk predstavio Hyperloop, super-brzi voz koji će se kretati kroz vakuumske cevi brzinama preko 1000 km/h. Testovi su uveliko u toku, a kako stoje stvari jedna od stanica ovog voza će biti upravo u Beogradu!

Kako je Musk zamisio da projekat bude u open source stilu (stavljajući ideju ispred zarade), mnogi su se uključili u projekat, a među njima i Virgin Richarda Bransona. I dok je metro u Beogradu još uvek na nivou teorije, izgleda je Hyperloop linija super-voza mnogo bliža realnosti. Stanica u našem glavnom gradu bila bi čvorište za druge delove sveta, što bi sigurno bio i veliki plus za turizam.

Trenutno je u planu da se naprave tri linije u narednih pet godina, sa planom da se linije prošire na sve kontinente. Mreža je inspirisana projektom svetskog metroa koji je 2003. godine osmislio Mark Ovenden. Ideja je da podzemne linije idu ispod mora gde će moći da razviju maksimalne brzine od maksimalnih 1126 km/h koliko se pretpostavlja da je moguće postići. Ukoliko bi se ostvario ovaj projekat, planeta bi bila globalno povezana linijama voza koji bi bio efikasniji i jeftiniji od avionskih linija.

Za sada je Hyperloop projekat u fazi testiranja radi dostizanja željenih brzina. Za sada je najdalje otišao Hyperloop One kompanije Virgin. Za sada su postignute brzine od 387 km/h sa tendencijom rasta, ali je to još uvek daleko od dostizanja željenih brzina. Naravno, proći će još godina dok hyperloop voz ne uđe u komercijalnu upotrebu.

Ipak, sama činjenica da je ovaj projekat ozbiljno shvaćen kako od strane investitora, tako i državnika širom planete, znači da možemo da se nadamo dolasku svetskog metroa u Srbiju. Na ovaj način bi iz Beograda do Beča stizali za 37 minuta, a ukoliko vas zanima koliko bi vremena trebalo do nekog grada možete to i sami da proverite. Budućnost ubrzano stiže, a Elon Musk i njegov SpaceX projekat su najzaslužniji za to.

