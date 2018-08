Najtanji i najlakši Lenovo biznis laptop

Lenovo Thinkpad P serija ima za cilj da ponudi mnoštvo funkcionalnosti u tanjem pakovanju, a upravo to i čine dva nova laptopa: Thinkpad P1 i Thinkpad P72.

Prethodni modeli su nam možda delovali glomazno zbog veličine napajanja, ali novi Thinkpad P1 će biti za 35% manji od njih. Sa samo 18,4 mm debljine (18,4 x 361,8 x245,7mm) i 1,7 kg ovaj laptop dobija status najtanjeg i najlakšeg Lenovo biznis laptopa ikada. Opremljen je 15,6-inčnim ekranom visoke rezolucije (maksimalno 4K), te NVIDIA Quadro P serijom grafičkih kartica (maksimalno P2000). P1 koristi osmu generaciju Intel Core procesora koji mogu raditi na do 4,6 GHz. Dostupan je u više konfiguracija, sa i5, i7, i9 ili Xeon procesorima. Ovaj tanki laptop ima 64 GB DDR4 RAM-a i do 4 TB skladišnog prostora, što je 2 TB manje od P72.

Kao zamena za desktop računar, P72 nudi do 6TB prostora na diskovima i do 128 GB DDR4 RAM-a, te 16GB Intel Optane memorije. Lenovo kaže da se ovaj laptop od 17,3 inča oslanja na NVIDIA Quadro grafiku (do P5200), te da je napravljen imajući u vidu stručnjake iz finansijske, gasne i automobilske industrije.

P1 i P72 će se naći u prodaji krajem Avgusta 2018. Cena za Thinkpad P1 će počinjati od 1949 dolara, dok će cene P72 laptopa kretati od 1799 dolara.

Izvor: Mybroadband, Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet