Nakon Velike Britanije i Srbija uspostavlja državni Oracle Cloud

Kancelarija za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije i kompanija Oracle, posredstvom sertifikovanih partnera, potpisali su državni ugovor o nabavci hardvera i licenci koji će državnoj upravi omogućiti objedinjavanje, centralizaciju i konsolidaciju baza podataka i softverskih proizvoda na kojima se zasnivaju neke od najbitnijih evidencija u Srbiji, kao što su, registar građana, ličnih karti, adresnih podataka, sistem za objedinjavanje i razmenu podataka unutar državnih organa i mnogih drugih. Centralizacija najbitnijih državnih IT sistema je omogućena zahvaljujući uvođenju Državnog Oracle Cloud sistema.

Naime, ovim ugovorom država će ostvariti uštedu od oko 2 miliona evra kroz centralizovanu nabavku hardvera, licenci i usluga, a uvođenjem Državnog Oracle Cloud centra i njegovom eksploatacijom u narednom periodu ostvariće se dodatna korist kroz smanjenje troškova održavanja, upravljanja i migracije podataka. Srbija je zahvaljujući tome postala prva zemlja u centralo-istočnoj Evropi, a druga u Evropi posle Velike Britanije koja je uspostavila Državnu Oracle Cloud infrastrukturu. Neke od primena Državnog Oracle Cloud sistema je uspostavljanje centralnog informacionog sistema 145 lokalnih poreskih administracija, optimizacija i reforma IT sistema uprava u sastavu Ministarstva finansija – Uprave za trezor, Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranje, kao i reforma upisa u katastar nepokretnosti i katastar podzemnih vodova kroz uvođenje eKatastra.

„Kreiranje Državnog Oracle Cloud-a omogućava potpunu privatnost podataka građana, jer ni jedan podatak ne može izaći van Državnog data centra Kancelarije za IT i eUpravu. Država je ovom investicijom dobila sistem kojim može lakše da upravlja, a koji garantuje sigurnost. Centralizacijom su, takođe, napravljene uštede u budžetu koje iznose oko 2 miliona evra za korišćenje IT infrastrukture – hardvera, licenci i usluga“, izjavio je dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

