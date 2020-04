Napredne cloud tehnologije uz Vertiv

Jedan od najčešće spominjanih pojmova ove decenije u IT industriji svakako je cloud, od kog zavisi i veliki deo savremenog poslovanja. Bez obzira na to što ga korisnici percipiraju kao novu tehnologiju, cloud zapravo postoji od 1950-ih, ali se sporo razvijao sve do pojave Interneta.

Danas cloud tehnologije nose titulu najbrže rastućeg segmenta u industriji data centara, čija je vrednost na globalnom tržištu u proteklih 10 godina narasla na vrtoglavih 227,8 milijardi dolara. Uprkos širokoj rasprostranjenosti u svakodnevici, većina korisnika ne razume cloud tehnologiju u potpunosti zbog percepcije da se koristi isključivo za čuvanje i oporavak podataka. Da pojednostavimo, iz korisničke perspektive, ako ste ikada preuzeli video na zahtev putem aplikacije ili se koristite društvenim mrežama, koristili ste cloud tehnologiju.

Skrivena strana cloud infrastrukture

Važno je napomenuti i da cloud usluge zahtevaju postojanje fizičke infrastrukture koja mora da bude adekvatno opremljena električnom energijom i hlađenjem, ali i dobrim upravljanjem. Ubrzani uspon edge computing-a takođe povećava navedene potrebe. U poslovnom svetu, korporacije kao što je Vertiv, pružaju sveobuhvatna rešenja na području različite kritične infrastrukture koja uključuje softver, sisteme hlađenja, sisteme napajanja, kućišta za smeštanje IT opreme ( serverski / komunikacioni ormar) itd.

Vertiv je globalni lider u implementaciji naprednih digitalnih rešenja, koja pomažu u oblikovanju sistema javnog i privatnog cloud-a u smeru njegove otpornosti i efikasnosti. Svojim naprednim tehnologijama Vertiv omogućava zaštitu podataka, kao i neometan rad tokom svakodnevnog poslovanja, pritom pružajući energetsku efikasnost, pouzdanost, fleksibilnost i prilagodljivost različitim oblicima poslovnih aktivnosti.

Budućnost cloud tehnologije

Cloud tehnologija ima gotovo neograničene mogućnosti. Na primer, u bliskoj budućnosti možda više neće biti potrebe za nabavkom skupih i snažnih gejming računara jer će se procesor, grafička kartica, radna memorija i ostale komponente pokretati upravo iz cloud-a. Korisnik će samo morati da ima pametni telefon i Internet vezu kako bi se povezao na sistem. U ovom scenariju, organizacije će morati da definišu svoje prioritete i da odluče koji podaci su najvažniji zbog adekvatnog čuvanja u data centrima, kao i koje aplikacije će se pokretati putem cloud-a. Rešenje za ovu nedoumicu predstavlja hibridna cloud tehnologija.

Stručnjaci iz Vertiv-a smatraju da će jedan od razvojnih trendova data centara u 2020. svakako biti i hibridni cloud. Uprkos tome što će cloud računarstvo sigurno ostati jedna od najvažnijih komponenti IT strategije kompanija, moguće je primetiti suptilni razvojni pravac prema hibridnim rešenjima zbog potrage za savremenim tehnologijama koje su u skladu s potrebama i troškovima organizacija. Stoga je uspon hibridnog cloud-a putanja daljeg razvoja infrastrukture data centara.

„Edge computing je u naglom porastu, zbog čega kompanije sve više zavise od cloud usluga koje ispunjavaju njihove tehnološke potrebe. Inovativna rešenja Vertiv-a rezultat su naših kontinuiranih istraživanja i saradnje s ključnim partnerima, koji omogućavaju našim klijentima da se više posvete poslovanju, dok se mi brinemo o zaštiti njihovih podataka i funkcionalnosti sistema. Naša predviđanja trendova budućnosti omogućavaju nam da uvek možemo da preduzmemo pravovremene korake u razvoju cloud i edge tehnologija kako bismo očuvali vodeću poziciju na tržištu”, izjavio je Igor Grdić, član Uprave Vertiv Croatia.

Korisna adresa: Vertiv.com

Podelite s prijateljima

Tweet