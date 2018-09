NASA ima novi izazov za astronaute koji će boraviti na Marsu

NASA planira da astronauti koji budu boravili na Marsu sami proizvode materijale koji su im neophodni za svakodnevne potrebe, što nije lako, budući da Crvena planeta ne nudi resurse koje na Zemlji uzimamo zdravo za gotovo.

Tako je NASA došla na ideju da problem podeli sa širom javnošću, te sve zainteresovane pozove da učestvuju u rešavanju ovog problema, a rešenja bi trebalo da se fokusiraju na to kako bi ugljen dioksid mogao da se pretvara u supstance koje bi bile korisne na Marsu. Takmičenje se fokusira na upotrebu glukoze, budući da se smatra najefikasnijom, a zbog jednostavnih metaboličkih procesa. Timovi koji se budu prijavili na konkurs u prvoj fazi moraju da objasne pristup koji su izabrali, da bi u drugoj fazi demonstrirali svoja rešenja, te ušli u bitku za novčanu nagradu od 750 hiljada dolara.

Konkurs je otvoren do 24. januara 2019, a rok za predaju projekata je do 28. februara, te se očekuje da ovaj konkurs ponudi neke nove ideje koje bi mogle da omoguće duži boravak na Marsu, ali je dolazak do rešenja veliki izazov, budući da se još nije uspelo u tome da se ugljen dioksid transformiše u neku korisniju supstancu.

Izvor: Engadget

