NASA lansirala svemirsku letelicu Lucy

NASA-ina svemirska letelica Lucy uspešno je lansirana sa rta Canaveral-a na Floridi u 12-godišnju misiju za proučavanje Jupiterovih trojanskih asteroida.

Lucy je poslala svoj prvi signal na Zemlju sa svoje antene NASA-inoj Deep Space Network komunikacionoj mreži u 6:40 AM ET. Naučnici veruju da trojanski asteroidi, koji kruže oko Sunca istim putem kao i Jupiter, mogu imati naznake o formiranju našeg Sunčevog sistema. To je prva NASA-ina misija sa jednim svemirskim brodom koja istražuje toliko različitih asteroida, navodi agencija.

Lucy na nebu

Lucy je dobila ime po okamenjenom ljudskom kosturu otkrivenom u Etiopiji 1974. godine, koji je pružio ključni uvid u evoluciju čoveka. Fosil je dobio ime po pesmi Beatles-a „Lucy in the Sky With Diamonds“, koja je svirala na mestu gde su je pronašli bageri. NASA kaže da će svemirska letelica Lucy pružiti uvid u našu evoluciju na isti način na koji je to učinio njen fosilni kolega, samo ovaj put na planetarnoj skali.

Lucy je na komplikovanoj putanji koja će uključivati tri putovanja nazad ka Zemlji radi asistencije gravitacije. Lucy će prvo kružiti oko Sunca, a zatim će se iduće godine vratiti prema Zemlji radi pomoći gravitacije. To će ubrzati i usmeriti putanju letelice izvan Marsove orbite, kada će se Lucy 2024. godine ponovo vratiti prema Zemlji po još jednu pomoć gravitacije. To će pomoći da letelica krene prema asteroidu Donaldjohanson 2025. godine. Nakon toga Lucy će krenuti prema trojanskim asteroidima, do kojih će stići 2027. Zatim će se, nakon četiri ciljana leta, Lucy vratiti na Zemlju po treću pomoć gravitacije 2031. godine, što će je odvesti prema Trojancima za novi susret 2033. godine.

„Počeli smo da radimo na konceptu misije Lucy početkom 2014. godine, zbog toga je za ovo lansiranje trebalo više vremena“, rekao je Hal Levison, glavni istraživač sa jugozapadnog istraživačkog instituta (SwRI). „Proći će još nekoliko godina dok ne stignemo do prvog trojanskog asteroida. Oni su vredni čekanja i svih napora zbog svoje ogromne naučne vrednosti. Oni su poput dijamanata na nebu,” dodao je Hal.

Izvor: The Verge

