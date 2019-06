NASA otvara Internacionalnu svemirsku stanicu za turiste

Agencija NASA je i zvanično najavila da planira da običnim građanima, a ne samo sertifikovanim astronautima, omogući pristup Internacionalnoj svemirskoj stanici, a u tom paketu i komercijalne i marketinške usluge.

Karte za ovo egzotično putovanje naravno neće biti za one koji nemaju privilegije bogatstva, budući da će privatne kompanije morati da plaćaju 35 hiljada dolara za noć na stanici, a u tu cenu nije uračunat transport od Zemlje do stanice. Ljudska bića na Internacionalnoj stanici borave već 18 godina, te bi tako trebalo da bude i u budućnosti, samo što će se naučnicima pridružiti i oni koji će se u kosmosu naći iz čistog zadovoljstva. Kompanija Bigelow Aerospace već planira da SpaceX rakete koristi za transport turista do stanice, a u okviru jednog leta sa Zemlje će moći da poleti do četvoro putnika.

Prvi putnici neće biti i prvi civili koji će stići do stanice, budući da je sedmoro turista, kako tvrde mediji, već stiglo do te destinacije, a u okviru ture koja je krenula iz Rusije.

Izvor: Futurism

Podelite s prijateljima

Tweet