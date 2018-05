NASA šalje helikopter na Mars

NASA je odlučila da istraži Mars iz vazduha. Za ovaj posao kreiran je specijalni helikopter koji će doneti detaljniji prikaz Crvene planete.

Pri sledećem lansiranju rovera na Mars, vozilo će biti opremljeno malim helikopterom. NASA je objavila i maštovito ime ovog helikoptera koje oslikava filozofiju misije – Mars helikopter, što je ipak manje bitno od rešavanja tehničkih izazova. Planirano je da prvi let vazdušnim prostorom Crvene planete ovaj helikopter obavi 2020. godine, ukoliko sve bude po planu. Letelica će pokušati da let, mada još uvek nije sigurno da će uopšte moću da lebdi. Naime, atmosfera na Marsu je 100 puta tanja nego na Zemlji, što predstavlja rizik za misiju.

NASA je poslednje četiri godine radila na dizajnu Mars helikoptera, ali svemirska agencija tek treba da odluči da li će zaista poslati letelicu u misiju. Tek treba da se utvrdi da li je ova tehnologija uopšte primenjiva u uslovima kakvi se očekuju na Marsu, kao i da li postoji budžet za ovo vozilo. Kako trenutno stoje stvari, NASA veruje da je projekat izvodljiv. Iako postoje sumnje da li će letelica uopšte poleteti, to neće ugrozi misiju na Marsu 2020. godine jer paralelno sa helikopterom stiže i rover.

Ipak, svemirska agencija se ipak nada da će helikopter poleteti jer bi to omogućilo fotografije planete iz ptičje perspektive. Još važnije, uspešan let bi značio da je moguće istraživati planetu iz vazduha, što bi dovelo do otkrića lokacija do kojih je teško doći sa tla.

Odgovore na ova pitanja ćemo svakako dobiti uskoro jer već u julu 2020. godine rover kreće za Mars uz pomoć Atlas V rakete. Planirano je da stigne na Mars u februaru 2021. godine. To nije jedina svemirska misija koja se planira u bliskoj budućnosti.

