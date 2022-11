NASCAR vozač u trci primenio trik koji je kao dete koristio u NASCAR 2005 GameCube igri

NASCAR vozač, Ross Chastain, ušao je u istoriju nepredviđenim manevrom koji ga je kvalifikovao za finalnu trku sezone, postavivši pri tom rekord za najbrži krug na stazi. Nakon trke, u intervjuu je naveo da je taj potez naučio još kao dete, igrajući NASCAR 2005 na Nintendo GameCube konzoli, ali da nije znao da li će biti uspešan i u pravoj trci. I pored svih rizika, očigledno je bio voljan da ga isproba.

Doduše, svemu tome je prethodio splet okolnosti koji je Chastaina doveo u poziciju „biti ili ne biti“. Manevar je dogodio na Xfinity 500 trci koja se održava na Martinsville Speedway stazi u Virdžiniji. To je kratka staza, sa krugom dužine pola milje (805 metara) izgrađenoj još 1947. godine. Ova trka je poznata po krivinama koje obično zahtevaju agresivno kočenje, kako bi se prošle bez posledica.

Tokom finalnog kruga u trci, Chastain se nalazio na 10. mestu, a da bi se kvalifikovao na finalnu šampionsku trku, bilo mu je neophodno da se pomeri bar za dve pozicije napred. I tada, umesto da uspori u krivini, on je ubrzao i prilepio se uz spoljnu ivicu staze. Pustio je volan i dozvolio da zid održava automobil na pravcu. Na taj način je, u punoj brzini, uz stalni kontakt sa zaštitnim zidom, pretekao nekoliko vozila i trku završio na petom mestu. Osim što je uspeo da se kvalifikuje na završnu trku sezone, Chastain je oborio i 75 godina star rekord staze.

Ovakav potez niko pre toga nije izveo, bar ne uspešno, iz prostog razloga što on sa sobom nosi i dosta rizika. Ako izuzmemo činjenicu da je automobil nakon manevra teško oštećen, lako je moglo da se desi da dođe do katastrofalne greške, pa čak i do prevrtanja automobila. Trkački svet je podeljen oko svega ovog. Zvaničnici su delimično zapanjeni, delimično iznenađeni a delimično zabrinuti da bi ovo moglo da postane regularna tehnika vozača u budućnosti.

