Naučnici prvi put posmatrali „kvantu superhemiju“

Naučnici sa Univerziteta u Čigaku tvrde da su po prvi put primetili i posmatrali pojavu poznatu kao „kvantna superhemija“, koja može da podstakne različite pravce i oblike kvantnog istraživanja.

Kvanta superhemija se ostvaruje kada čestice u istom kvantom stanju. U takvom stanju pokazuju ubrzane hemijske reakcije. Američki istraživači su rekli da je ovaj koncept bio zarobljen u teoriji decenijama, ali da nikada ranije nije bio primećen.

Ako je teorija tačna, to bi moglo da otvori put za stvaranje bržih kvantih hemijskih reakcija. A to može da dovede do velikih promena u razvoju kvantih računara. Da bi testirao ovu teoriju, istraživački tim je spojio čestice na ekstremno niskim temperaturama kako bi ih sve stavio u isto kvantno stanje. U tom stanju kvantne čestice su pokazale neobično ponašanje.

U studiji, atomi cezijuma su ohlađeni do ekstremno hladnih temperatura, a zatim gurnuti u isto kvanto stanje, što je dovelo do toga da ovi atomi formiraju molekule. U “normalnoj” hemiji, atomi se sudaraju i imaju priliku da formiraju novi molekul sa svakim sudarom. U teoriji „superhemije“ atomi u kvantom stanju vrše akcije kolektivno. Odnosno više se hemijska reakcija na tretira kao sudar između nezavisnih čestica već kao kolektivni proces.

Istraživanje je pokazalo da se reakcije dešavaju značajno brže nego u normalnim uslovima, pri čemu se brzina povećava ako je više atoma u sistemu. Primećeno je da se konačni molekuli dele isto molekularno stanje, čime se pruža veća kontrola u pogledu molekula koji se može stvoriti.

Ovo istraživanje je od možda ključnog značaja za budući razvoj kvantog računara. Osim toga, najverovatnije ovakva istraživanja u budućnosti značajno mogu da reformišu trenutnu AI tehnologiju.

