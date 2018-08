Neato: Robot-usisivač koji mapira vaš dom

Mapiranje prostora koji se čisti nije ništa novo kada su roboti-usisivači u pitanju, ali su ovi mali pomoćnici do sada uglavnom mogli da se snalaze u jednostavnijim prostorima, poput stanova i garsonjera. Neato je tu da to promeni.

Naime, automatizovani usisivači mapiraju prostor kako bi se lakše snalazili, te zaobilazili prepreke, a formirane mape čuvaju u svom sistemu. U jednostavnim prostorima je to uglavnom lako, ali do sada nije bilo usisivača za one ljubitelje robota koji imaju više prostorija, što podrazumeva i više prepreka. To bi uskoro moglo da se promeni, budući da Neato lansira novo ažuriranje za softver – Botvac D7 Connected – koje omogućava mapiranje do tri prostorije. Korisnici će još uvek morati da prenose robota kada su u pitanju prostorije na različitim spratovima, budući da ovaj još uvek nije savladao stepenice.

Novo ažuriranje obećava lakše čišćenje velikih prostora, a uključuje i “Quick Boost” opciju za punjenje, koja robotu omogućava da izračuna koliko mu je energije potrebno za čišćenje nekog prostora, kako bi se na vreme vratio do stanice za punjenje.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet