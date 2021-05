NEC ekrani velikog formata

Digital Signage ekspanzija je donela mnogo inovativnih i interesantnih rešenja u sferi marketinga, naročito kada su izložbeni prostori, galerije i tržni centri u pitanju. Ta rešenja se mahom baziraju na kvalitetnim ekranima, a jedan od najvažnijih i najbitnijih na tom polju je NEC, koji nudi raznovrsna pametna rešenja, a posebno se ističu MultiSync M i ME serije ekrana velikog formata.

MultiSync rešenja

Među rešenjima kompanije NEC dve serije zauzimaju posebno mesto – reč je o MultiSync displejima iz M i ME serija. Dosta toga spaja ove modele, i svega par sitnica koje ih razdvajaju. ME serija je dostupna u dijagonalama od 43, 50, 55 i 65 inča, dok je M serija dostupna u 43, 49, 55 i 65 inča. Ekrani M serije su nešto izdašniji po pitanju osvetljenja (500 spram 400 nita), ali i predviđeni za rad 24/7, dok je ME serija deklarisana kao 18/7 (18 časova dnevno 7 dana u nedelji). ME serija se bazira na 8 bit+FRC panelu, dok su M modeli s punim 10-bitnim panelom.

Nove serije donose podršku za Intel Smart Display i Raspberry Pi Compute 4 module. U praksi, to znači mogućnost direktne integracije nekog od modula baziranih na Intel tehnologiji (računar u malom s proširenim opcijama konektivnosti), ali i Raspberry Pi računara. Na taj način korisnicima je omogućen visok stepen modularnosti platforme, odnosno povezivanje s bilo kakvim okruženjem, uz potpunu programabilnost.

Okreni-obrni – dizajn je stavka koja je svima veoma važna, i upravo na tom polju M i ME modeli pružaju puno. Zapravo, mogu se okretati i obrtati, tako da se slika prikazuje horizontalno ili vertikalno. Sve ivice ovih displeja su ujednačene, upravo da bi se maksimizovao efekat prilikom rotiranja ekrana, a valja napomenuti da su okviri izrađeni od metalnih elemenata, te da vizuelno deluju prilično atraktivno, a našlo se mesta i za ručke za nošenje, integrisane temperaturne senzore i aktivno hlađenje.

Kompletna Digital signage ponuda

Svi displeji M i ME serije su 4K UHD rezolucije uz HDR. Korporativni klijenti će ceniti i potpunu kompatibilnost sa Cisco WebEx Kit rešenjem, što M i ME displeje pretvara u idealne alatke za video-konferencije putem integracije sa saundbarom koji sadrži i mikrofon, kamere, zvučnike. Displeji podržavaju HDMI i DisplayPort konektore, kao i LAN, USB (s media plejerom).

Najzad, tu je i NaViSet Administrator 2, softver koji omogućava kompletno upravljanje na daljinu, dajući mogućnost upravljanja ogromnim brojem displeja s centralne lokacije, te potpunog monitoringa. Na ovaj način se ogroman broj ekrana izloženih na vidnim lokacijama može staviti u potpunu službu vašeg biznisa. Da sve bude još lepše, kontrola čitavog ekosistema putem ovog softvera potpuno je besplatna.

Utisak je da je NEC na tržište izbacio odlična digital signage rešenja. Displeji su dostupni u različitim formatima, imaju širok spektar interesantnih karakteristika, uključujući i potpunu modularnost i kompatibilnost sa Intel i Raspberry Pi baziranim kompjuterima. Na taj način je korisnicima ostavljena potpuna sloboda u kreiranju i dizajniranju njihovih komunikacija putem javno dostupnih prostora i površina. Ostalo je – na vama! Na vama i vašoj, nadamo se, zdravoj biznis priči.

Korisna adresa: sharpnecdisplays.eu

