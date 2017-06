NEC projektori na 10 bita

Kao i kod ostalih uređaja, HDR10 označava osnovni HDR standard koji podržavaju svi uređaji kod kojih se pominje HDR. Jedna od glavnih karakteristika HDR procesiranja slike jeste mogućnost upotrebe veće paleta boja, pa broj 10 označava upravo to – 10 bita. Da, ova oznaka pravi malu zabunu jer svi znaju da je 24‑bitna paleta boja odavno standard. U ovom slučaju, HDR10 znači 10 bita po boji, pa kada se to pomnoži sa RGB potrebama, zapravo dolazimo do 30‑bitne palete. Potpuno isto znači i oznaka Rec2020 koja se takođe provlači po specifikacijama raznih uređaja, pa treba imati u vidu da se radi o istoj informaciji.

