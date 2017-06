Datalab način – sistem i ekosistem

Sve pomenuto ne bi bilo moguće da Pantheon nije od početka zamišljen na poslovnim principima saradnje i zajedništva. To je prava snaga ekosistema. Ekosistem mora biti ugrađen u proizvod. Mogućnosti proširenja, integracije, povezivanja, dorada – sve to smo ugradili u Pantheon. Poslovna logika partnerskog modela duboko je usađena u Datalab poslovni model i Pantheon kao proizvod. Jedno bez drugog, jednostavno, ne daje pravi rezultat.

Svaki put kada smo iznova sumnjali u sebe, potvrda ispravnosti kursa stizala nam je s novim okruglim brojkama: 2015. dobili smo 40.000, a ove 2017. proslavili smo i 50.000. korisnika Pantheon‑a u regionu. No, to nisu najvažnije brojke. Zainteresovani da otkrijemo koliko smo zaista veliki, došli smo do fantastičnog podatka – već pomenuti broj korisničkih firmi, uz pomoć Pantheon‑a, godišnje vodi svoje poslovanje ukupne vrednosti od skoro 20.000.000.000 evra. Da, dvadeset milijardi!

Sigurnost koju je nama samima ulivao Pantheon, dovela je do toga da 2007. godine počnemo pripreme za izlazak na berzu, kao prva visokotehnološka kompanija u regionu koja se odlučila na ovaj potez i uspela iz garaže da stigne do berze. Datalab Tehnologije d.d. izlistan je 2008. na Ljubljanskoj berzi ( DATR ). Dve godine kasnije, poverenje nam ukazuje 20.000 korisnika, a 2013. zajedno slavimo 30.000 korisnika Pantheon‑a.

