Samsung karavan u Beogradu i Novom Sadu

U Beogradu će karavan biti ispred Ušće šoping centra 15. juna od 14 do 21:30 časova, a u Novom Sadu 16. juna ispred hale „ Spens “ od 15:30 do 20:00 sati. Karavan „Samsung stiže u vaš grad” obići će još deset gradova u regionu, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji.

You May Also Like