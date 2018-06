Nedeljni pregled kriptovaluta 8.6.2018.

Cena bitcoin-a je u nedelju pala ispod 6.700 dolara, dok je tržište trpelo dvocifreni procenat prodaje. Tržišta kriptovaluta trgovala su tokom vikenda naniže, a u nedelju ujutru cena bitcoin-a počela je da se kreće prema vrednosti od 7.000 dolara. Kako se približavalo popodne, podrška za taj nivo počela je da isparava, a bitcoin je brzo pao do 6.630 dolara pre nego što je doživio manji oporavak na 6.724 dolara nakon dva sata. Za dan, bitcoin je pao skoro 11%, dok je većina važnih altcoin-a zabeležila pad svojih cena za 12% ili više. Povlačenje je na kratko povuklo tržišnu kapitalizaciju ispod cifre od 300 milijardi dolara, iako je juče uveče držala nešto iznad 301 milijarde dolara. Kao što je CCN objavio juče ujutru – kada je bitcoin i dalje trgovao iznad 7.200 dolara – pad cena je u korelaciji sa značajnim smanjenjem obima prometa u protekla dva meseca. Ovo smanjenje obima ne samo da signalizira kratkoročnu neizvesnost među investitorima, već i sprema tržište za više nasilnih promena cena, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 4. juna sa 7.750 dolara, već u utorak je beležio blagi pad i otvorio vrednošću od 7.664,6 dolara. U sredu je nastavio te je otvorio berzu sa 7.512,2 dolara, dok je u četvrtak beležio skok i otvorio vrednošću od 7.629,9 dolara. U petak je nastavio rast i otvorio vrednošću od 7.701,7 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 7.359 dolara.

Prekjuče je došlo do privremenog smanjenja vrednosti Ethereum-a ispod 600 dolara. Ether je testirao područje podrške od 590 dolara, ali se ubrzo obnovio i formirao bazu oporavka. Na dnevnom grafiku, vidi se da je trgovao u niskom opsegu od oko 585 dolara i 615 dolara. Bio je u stanju da testira nivo podrške od 590 dolara i otišao je najniže do 592,91 dolara, ali je odmah počeo da se kreće uzbrdo. Posle toga, cena se pomerila nagore i srušila otpor od 600 dolara a trend linija pada je ispravljala cenu kratkoročno. Cena Ether-a može ponovo testirati opseg otpora što je blizu 610 dolara i 615 dolara. Ako dobici pređu ovaj nivo, obimi kupovine i trgovanja će se povećati. Značajne prepreke će iznositi 650 dolara, 628 dolara i 635 dolara. Nivo podrške na gore je 605 dolara, a ako taj nivo bude slomljen, nivo pivota od 600 dolara bi mogao biti testiran. Ako se opadanje nastavi, cena može ići i do 590 dolara. Najvažnije je da Ether trguje u opsegu dok se priprema za sledeći značajan potez koji bi mogao da bude ili prema gore do 650 dolara ili prema dole do 550 dolara. Trenutno su značajni nivoi otpora na 615 dolara i 610 dolara dok su važni nivoi podrške na 590 dolara i 600 dolara. Trgovci drže fige dok čekaju da vide akciju sledećih nekoliko trgovačkih sesija, piše Smartereum. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 605,86 dolara, a u utorak je beležio rast i otvorila je vrednošću od 610,42 dolara. U sredu ethereum je zabeležio pad ispod nivoa od 600 dolara te je otvorio sa 591,98 dolara, dok je u četvrtak skočio i otvorio sa 606,40 dolara. Rast je nastavljen te je u petak valuta otvorila berzu sa 609,87 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 577,50 dolara.

