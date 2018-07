Nedeljni pregled kriptovaluta – četvrta nedelja juna 2018.

Tržište kriptovaluta beležilo je dobitak više od 26 milijardi dolara u subotu, pošto su glavne valute uključujući Bitcoin, Ethereum i Bitcoin Cash porasle za više od 10%, pošto je obim kripto-tržišta iznenada porastao za nekoliko milijardi dolara. Bitcoin i ether, izvorna kriptovaluta Ethereum blockchain protokola, su vodili tržište sa dobrim dobitima od 11%, dok su i druge velike digitalne valute kao što su EOS, Stellar, Cardano, IOTA i NEO takođe zabeležile značajna povećanja. Ovaj korektivni oporavak bitcoin-a, ethra i ostatka kripto-tržišta može se uglavnom pripisati oporavku dnevnog obima trgovanja velikih kriptovaluta. Pre korektivnog oporavka, obim bitcoin-a i ether-a ostao je ispod 3 milijarde dolara i 1,2 milijarde dolara, respektivno. Tokom subote, obim BTC-a se povratio na 4,7 milijardi dolara, dok je obim ETH-a porastao na 1,6 milijardi dolara. Iako se cena BTC povećala za 11%, od ispod 5.800 dolara do 6.400 dolara, moraće da ostane iznad nivoa otpora od 6.100 dolara u narednim danima i obezbedi zamah u regionu od 6.500 dolara kako bi pokrenula odgovarajući kratkoročni oporavak. Cena bitcoin-a je ostala relativno stabilna oko regiona od 6.400 dolara u subotu, boreći se da napravi bilo kakve velike pomake i ka gore i ka dole. Druge digitalne valute zadržale su svoje nivoe podrške u subotu. Arthur Hayes, CEO BitMEX-a, velike bitcoin menjačnice, izjavio je da veruje da je srednjoročni cilj BTC-a 50.000 dolara do kraja 2018. godine još uvek u igri. Hayes je naglasio da je korekcija BTC-a i kripto-tržišta drugačija od korekcije iz 2014. godine, jer na tržištu učestvuje znatno veći broj investitora. „U periodu od 2013. do 2015. godine, otišli ​​smo do 1.200 sa 200 dolara. Od 2015. godine do 2017. godine (otišli smo) sa 200 do 20.000 dolara. Tako da smo i ranije imali ovakve poteze. Mislim da će se vremenski period skratiti jer imamo mnogo više ljudi koji su uključeni u tržište, koji su uložili kapital i resurse za trgovinu ovog tipa“, rekao je Hayes, naglasivši da ako je BTC sposoban da se skoči na 20.000 dolara u jednoj godini, takođe treba očekivati pad na 6.000 dolara, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 25. juna sa 5.960 dolara, već u utorak je beležio rast i otvorio vrednošću od 6.277,7 dolara. Ovaj nivo je manje više održavao do kraja nedelje pa je tako u sredu otvorio berzu sa 6.304,9 dolara, dok je u četvrtak imao blagi pad i otvorio vrednošću od 6.158,2 dolara. U petak je nastavio svoju putanju i otvorio vrednošću od 6.154,9 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.403,3 dolara.

Prošle sedmice, cena Ether-a je u velikoj meri opala, skrasila se ispod nivoa podrške od 450 dolara i trgovala je prema podršci od 400 dolara. Nizak nivo je formiran na 405,29 dolara pre nego što je pokrenuta korekcija naviše. Na dnevnom grafikonu ETH/USD vidi se poslednji pad i skorašnja korekcija naviše. Grafikon jasno pokazuje obrazac rasta unutar značajnog opadajućeg kanala sa trenutnim otporom blizu 490 dolara. Bilo je nekoliko korektivnih obrazaca formirano, koji su se suočili sa preprekama u blizini trend linije rasta. Cena je odbačena mnogo puta i odbila je da formira nove niske nivoe. Najnoviji nizak nivo je bio na 405,29 dolara, a cena ponovo formira sličan korektivni obrazac. Dakle, u narednim danima moguća su dva scenarija. Prvo, cena se penje još dalje, testira trend liniju pada sa trenutnim otporom od 490 dolara, suočava se sa odbacivanjem i konačno nastavlja svoj potez nadole. Drugi je scenario rasta u kome cena probija najvažniju trend liniju pada i čisti barijeru od 500 dolara kako bi započela solidan talas rasta. Sve u svemu, sledeći potez Ether-a zavisi od toga da li će uspeti da prevaziđe zonu otpora od 490 do 500 dolara. Na 2-satnom grafikonu ETH/USD, par je dobro trgovao iznad podrške od 440 dolara. Trenutno konsoliduje dobit i priprema se za sledeći korak. Probijanje iznad otpora od 460 dolara mogao bi da promeni cenu prema 475 dolara i 490 dolara. Sa druge strane, probijanje ispod 440 dolara može da povuče cenu prema podršci od 420 dolara, ispod koje postoji rizik od produženja do 400 dolara, piše Ethnews. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 448,49 dolara, a u utorak je beležio blagi rast i otvorila je vrednošću od 457,89 dolara. Ovaj nivo je kao i svoj stariji brat, bitcoin, održavao manje više do kraja nedelje pa je u sredu ethereum otvorio sa 458,41 dolara. U četvrtak je beležio blagi pad i otvorio je sa 437,19 dolara, da bi u petak otvorio berzu sa 438,04 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 454,21 dolara.

