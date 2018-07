Nedeljni pregled kriptovaluta – treća nedelja jula 2018.

Tokom protekle sedmice, obim bitcoina pao je sa 5,5 milijardi dolara na 3,5 milijardi dolara, nakon čega je usledilo povećanje cene bitcoina sa 6.800 dolara na 7.500 dolara. Za sedam dana obim bitcoina pao je za 36%, za više od 2 milijarde dolara. Obim ethera, izvorne kriptovalute Ethereuma, i Tethera (USDT), najčešće korišćenog stablecoina na globalnom tržištu kriptovaluta, takođe su opali. Pad obima bitcoina dopunjen povećanjem obima Tethera može se pripisati tendenciji kripto-investitora koji štite vrednost svog portfolia prema američkom dolaru. Međutim, 22. jula obim BTC-a i USDT-a je pao istovremeno, što je značilo da je potražnja za kriptovalutama generalno opala u proteklih 48 sati. Kao takav, pad na donji deo od 7.300 dolara predstavlja mogućnost u kratkoročnom periodu uprkos čvrstom dobitku od 2% BTC-a 22. jula, s obzirom na nizak obim trgovanja i visok indeks relativne jačine (RSI). Često, visok RSI u regionu od 60 do 80 pokreće kratkoročni pad vrednosti glavnih digitalnih sredstava, osim ako se ne suprotstavi pozitivnim događajima, poput ključne regulatorne promene ili razvoja u industriji kriptovaluta. U izveštaju od prekjuče, CCN je napomenuo da direktor BitMEX-a Arthur Hayes očekuje da će cena BTC-a pasti u regionu od 5.000 dolara pre početka velikog oporavka na prethodne nivoe otpora na 8.000 dolara, 10.000 dolara i 12.000 dolara, kako bi na kraju mogao da postigne svoj maksimum svih vremena – 20.000 dolara. Ekstremna volatilnost u vrednosti i obimu velikih kriptovaluta stvorila je pogodno tlo za realizaciju slučaja kada je 5.000 dolara dno BTC-a, naročito ako tokeni i druge male kriptovalute takođe doživljavaju intenzivnija kretanja u negativi. Iako ostaje neizvesno da li će BTC zabeležiti veliku prodaju do donjeg kraja od 5.000 dolara, jasno je, s obzirom na volatilnost tržišta, da tržište nije spremno da pokrene veliki oporavak kao što je to učinio krajem aprila kako bi testirao 10.000 dolara i nakon čega bi usledilo i 12.000 dolara, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 16. jula, u utorak je otvorio vrednošću od 6.347,4 dolara, dok je u sredu doživeo iznenadni skok i otvorio berzu sa 7.426,89 dolara. U četvrtak je otvorio vrednošću od 7.420,2 dolara, dok je u petak je beležio blagi pad i otvorio vrednošću od 7.308,2 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 7.397 dolara.

Nakon značajnog pomaka u usponu, ETH/USD suočio se sa snažnim otporom blizu 515 dolara. Novi mesečni maksimum formiran je na 515,09 dolara, a cena je značajno pala ispod nivoa od 480 dolara. Počnimo sa 12-časovnim grafikonom ETH/USD kako bismo shvatili zašto je Ether još uvek u trendu iznad podrške od 445 dolara. Grafikon pokazuje da je skorašnje odbijanje bilo blizu otpora uzlaznog kanala na 515 dolara. Par je u velikoj meri opao i čak je probio podršku od 450 dolara. Međutim, gubici su zaštićeni istim rastućim kanalom, uz trenutnom podršku od 445 dolara. Cena ethera se trenutno oporavlja i trguje iznad nivoa od 450 dolara. Sa druge strane, ima mnogo prepreka za kupce, počevši od nivoa sa 468 dolara i 38,2% Fibonačijevog nivoa povlačenja pad od 515.09 do 440.85 dolara. Gledajući u dvočasovni grafikon ETH/USD, par je probio opadajući kanal sa otporom od 455 dolara. Ako cena prekine otpor od 468 dolara, sledeća barijera za kupce Ethera čeka na 480 dolara (prethodna podrška). Iznad ovoga, cena će se najverovatnije povećati prema 500 dolara i 515 dolara. Sledeća prepreka je otpor kanala na 525 dolara. S druge strane, neuspeh da se uspostavi zamah iznad 468 dolara i 480 dolara može dovesti do smanjenja potražnje ka podršci kanala na 445 dolara. Sve u svemu, Ether će se najverovatnije kretati naviše sve dok bude iznad 445 dolara. Ako padne ispod ovoga, cena možda ponovo posetiti nivo podrške od 425 dolara u bliskoj budućnosti, piše Ethnews. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta u utorak otvorila berzu vrednošću od 450,20 dolara. Sa ovog nivoa je kao i svoj stariji brat, bitcoin, iznenada skočio pa je u sredu ethereum otvorio sa 502,35 dolara. U četvrtak je otvorio je sa 500,03 dolara, da bi u petak pao ispod tog nivoa i otvorio berzu sa 473 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 460 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet