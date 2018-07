Review: Za rad i za igru – LG monitori

Poput smartfona i televizora, monitori, pred kojima provodimo dobar deo radnog dana, progresivno rastu. Nekadašnje 14-inčne modele s katodnom cevi, odnosom stranica 4:3 i 1024×768 piksela zamenili su 27-inčne 21:9 novotarije sa 4K rezolucijom, konstantno smanjujući piksele u koje gledamo. Dva predstavnika novog talasa stižu iz kompanije LG, a ciljaju sasvim različite grupe korisnika… Model namenjen igračima, 32GK850G, zadržao je dimenzije u razumnim okvirima, a “filmski” odnos stranica nije adekvatan za igranje, pa je LG odlučio da zadrži dobro prihvaćeni 16:9 format na ovom 31,5-inčnom “čudovištu”. Prostom matematikom dolazi se do zaključka da je aktivna površina kod modela iste dijagonale veća ako odnos stranica teži ka kvadratu, pa se zbog toga korisnici često odlučuju za dva 16:9 monitora, nego za jedan “niski” 21:9. U svakom slučaju, s odnosom stranica 16:9 nijedna igra neće vam praviti problem, ali uzmite u obzir da je zbog veličine monitora dobro da odmerite udaljenost kako bi vam ceo bio u vidnom polju – ne želite da mrdate glavu dok nišanite protivnike koji su po ćoškovima.

Ekran za igrače

Dizajniran u skladu s gejmerskim standardima, crna plastika, oštre linije, vrhunska ergonomija – sve što vam treba. Bonus je kružni prsten sa zadnje strane koji može da menja boje i intenzitet stvarajući specifičan svetlosni ambijent kada je monitor leđima okrenut ka zidu. Ako na to dodate i kućište s prozirnom bočnom stranicom i uskladite svetlo s monitorom…

Podešavanje po visini, pivot i swivel se podrazumevaju, pa nema sumnje da ćete jednostavno uspeti da podesite monitor na adekvatnu poziciju. LG 32GK850G koristi VA panel pre svega zbog brzog odziva i visoke frekvencije osvežavanja. S rezolucijom 2560×1440 piksela monitor nudi osvežavanje na 145 Hz, ali i G-Sync sinhronizaciju koja onemogućava cepkanje slike i preskakanje frejmova – sve ono od čega se gejmeri trude da pobegnu. Tu su i veoma tanki okviri, pa ovaj model možete uzeti u obzir i ako planirate da spajate nekoliko njih u jednu celinu zarad ultimativne igračke konfiguracije. Popularni sistem koji LG koristi već nekoliko godina jeste upotreba eksternog adaptera zarad izmeštanja elektronike van kućišta monitora, što za posledicu ima manje zagrevanje i mnogo tanje ekrane.

Sa strane opcija za povezivanje, LG 32GK850G se oslanja na moderne konekcije – HDMI i DisplayPort, a tu su i konektor za slušalice, te USB 3.0 hab, za slučaj da vam monitor nije mnogo blizu zida. LG je u paket, pored HDMi i DisplayPort, uključio i odgovarajući USB 3.0 kabl. Imajte na umu da frekvencije osvežavanja preko 60 Hz zahtevaju povezivanje DisplayPort kablom. Zadnja strana ima i nosač za kablove ili slušalice, što je još jedan zgodan detalj na koji treba obratiti pažnju, posebno pri pozicioniranju monitora. Ako ga prislonite uza zid, imaćete mogućnost igranja sa osvetljenjem, ali ćete zakloniti USB 3.0 hab i 3,5-mm konektore, pa dobro razmislite o prioritetima pre pozicioniranja. U znaku širine

LG 34WK650 je HDR10 kompatibilan model za one koji insistiraju na jednom širokom monitoru, umesto da spajaju dva. Sa 34-inčnom dijagonalom, ovaj IPS model je prilično univerzalan i možete ga uzeti čak i kada niste sigurni za šta ćete sve koristiti monitor, a želite veliku radnu površinu. S rezolucijom 2560×1080 piksela radna površina je prilično velika, a zbog formata, ovakvi modeli često se nazivaju 21:9 Full HD, ili evolucija 16:9 Full HD-a. U praksi to znači da je rad s više aktivnih prozora istovremeno poželjan, jer fleksibilnost ovako široke postavke to omogućava.

S dizajnerske strane, nije nam jasno zbog čega LG nije implementirao Thunderbolt konektor, jer ekran dizajnom veoma odgovara Apple filozofiji. U svakom slučaju, zadnja strana je bela, sa masivnim srebrnim postoljem, a prednja strana ima crne okvire, pa deluje veoma atraktivno. Navigacija se kod oba modela obavlja preko dobro poznatog džojstika na sredini donje strane, što je jedno od najboljih rešenja koje koriste moderni monitori.

Raspored konektora je sličan – nedostaje USB 3.0 hab, ali su dodati Maxx Audio zvučnici, za slučaj da hoćete sve-u-jednom rešenje. Interesantno je i da je podržana AMD FreeSync tehnologija, pa će i gejmeri imati razloga da budu zadovoljni performansama ovog modela. Ergonomija nije izražena kao kod 32GK850G, ali je prisutno podešavanje po visini, kao i nagib u rasponu od -5 do 15 stepeni. HDR10 sertifikat pozdraviće ljubitelji multimedije koji će moći da uživaju u svojim omiljenim filmovima i serijama s pojačanim kontrastom i živopisnijim bojama.

Beli ili crni?

LG 32GK850G predstavlja otelotvorenje svega onoga što zahtevni gejmeri traže od jednog monitora, što se odrazilo i na visoku cenu, zbog velikog broja implementiranih tehnologija. 34WK650 je univerzalno rešenje za korisnike koji vole da gledaju filmove i da se igraju, a zahtevaju veliku radnu površinu. Bonus je mogućnost rada s nekoliko stvari istovremeno, što dozvoljava 21:9 odnos stranica, a ne treba zaboraviti ni osetno nižu cenu od gejmerskog brata. Ako monitor najviše koristite za igranje, dileme nema – crni (32GK850G) je prava stvar za vas, a jedina prepreka može biti nešto viša cena. Ako tražite multipraktik rešenje, kojim ćete pride uštedeti neki dinar, skoknite do radnje i probajte LG 34WK650. Iznenadićete se koliko se brzo čovek navikne na dobre stvari.

(Objavljeno u PC#256)

