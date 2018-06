Nedeljni pregled kriptovaluta – treća nedelja juna 2018.

Bitcoin je u nedelju popodne dostigao 5.787 dolara, što je označilo najnižu cenu kriptovalute do sada u 2018. godini. U februaru je cena bitcoin-a zabeležila veliki pad sa oko 8.000 dolara na donji kraj od 6.000 dolara, što je bilo oko 6.050 dolara. Međutim, 24. juna, pad BTC-a je nastavio na viši kraj regiona od 5.000 dolara, i time ušao u region od 5.000 dolara po prvi put od početka novembra. Trend cena BTC-a skoro je identičan padu BTC-a u 2014. godini, kada je doživeo korekciju od 80% od svog najvišeg nivoa. Konceptualno, pad BTC-a u 2014. i 2018. godini nema nikakvu razliku, s obzirom na to da su obe korekcije izazvane erupcijom balona maloprodajnih investitora. Od 29. maja do 10. juna, bitcoin i ostatak tržišta kriptovaluta izgledalo je da se oporavljaju, evidentirajući 12 dana stabilnosti i uzastopnih manjih dobitaka. Ali, masovna prodaja 11. juna, koja je dovela do naglog pada BTC-a od 7.700 dolara do 6.670 dolara, pokrenula je još jednu kratkoročnu korekciju, što je dovelo do toga da BTC padne u region od 5.000 dolara. Trend cene BTC-a se ponašao skoro identično po scenariju koji je predvideo istraživač kriptovaluta i investitora Willi Woo-a krajem maja. Woo je izjavio da je, zbog ekstremne volatilnosti na tržištu i niskog dnevnog obima trgovanja BTC-om, verovatno da će BTC doživeti spori pad do 5.500 dolara. Trenutno, mnogi trgovci vide BTC dno na oko 5.000 dolara, a neki ispod nivoa od 5.000 dolara. Ali, ukoliko tržište ne uspe da se oporavi uopšte i ne pokaže znake srednjeročnog oporavka, teško je videti kako BTC pada ispod 5.000 dolara. Štaviše, pad sa 20.000 dolara, najviše vrednosti BTC-a ikada do 5.000 dolara, rezultirao bi padom od 75% od svog najvišeg nivoa ikada, a pad ispod tog nivoa bi dovelo do toga da BTC doživi korekciju koja je lošija od korekcija iz 2014. godine. S obzirom na razliku u nivou interesa, uzbuđenja i potražnje za tržištem kriptovaluta posebno među investitorima na javnom tržištu, vrlo je malo verovatno da će BTC pasti ispod 5.000 dolara, a verovatno je da će se BTC smesti u niži region od 5.000 dolara. Investitori na javnom tržištu, posebno Wall Street-u, često razvijaju veliko interesovanje za imovinu ili robu koja pada od 70 do 80% u vrednosti u kratkoročnom periodu jer predstavlja priliku za kupovinu. Srednjoročni i dugoročni trgovci i investitori nisu oni koji trguju trenutno, oni imaju za cilj investicione mogućnosti koje bi mogle da generišu snažne dobitke u narednih 12 do 24 meseca. Bitcoin-u se desio ovaj isti pomak u 2010 i 2014. godini, a manja korekcija između 2014 i 2018. godine. Svaka korekcija je dovela do toga da se BTC oporavi od prethodne svoje maksimalno visoke vrednosti i uspostavi novi nivo u regionu koji je 100 do 300% veći od prethodnog regiona, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 18. juna sa 6.595,7 dolara, već u utorak je beležio pad i otvorio vrednošću od 6.526,1 dolara. U sredu je zabeležio blagi rast i otvorio berzu sa 6.717,7 dolara, dok je u četvrtak imao blagi pad i otvorio vrednošću od 6.681,8 dolara. U petak je nastavio svoju putanju nagore i otvorio vrednošću od 6.787,1 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 5.960 dolara.

Nivo podrške od od 450 dolara je jako važan za ETH/USD. Par se korigovao nekoliko bodova naviše, ali nije uspeo da ostvari zamah i naglo je opao. Gledajući dnevne grafikone ETH/USD, par se oporavio sa niskih 450,60 dolara ranije ovog meseca. Međutim, cena se suočila sa snažnim otporom blizu nivoa od 540 dolara i 550 dolara. Što je još važnije, dve važne trend linije pada sa trenutnim otporom od 505 su delovale kao ključna prepreka. Cena juče nije uspela da osvoji zamah iznad 550 dolara, što je rezultiralo naglim potezom nadole. Ether se smirio ispod nivoa od 500 dolara i čak je trgovao sa novim mesečnim padom ispod 448 dolara. Cena trenutno trguje u blizini linije podrške na 445 dolara. Ako bude proboja nadole i svakodnevno zatvaranje ispod 445 dolara, moglo bi da dođe do pada prema 420 dolara i 400 dolara. Gledajući 30-minutni grafikon ETH/USD, par je bio iznad 482 dolara, pomerajući se nadole čime je probio ključnu trend liniju rasta uz podršku na 470 dolara. Cena je juče popodne trgovala ispod 460 dolara sa povećanim prodajnim pritiskom. Povratak na liniju uspona može se suočiti sa otporima blizu 465, 470 i 482 dolara. Iznad ovog poslednjeg nivoa, najvažnija prepreka iznosi 505 dolara. Ukupna akcija cene je u usponu, a dnevno zatvaranje ispod 450 dolara i 445 dolara može ubrzati gubitke ethr-a u narednim danima. Sa druge strane, odbijanje iznad 482 dolara bi moglo započeti veliki oporavak ETH-a, piše Ethnews. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 505,78 dolara, a u utorak je beležio pad i otvorila je vrednošću od 499,20 dolara. U sredu ethereum se vratio na put rasta te je otvorio sa 520,32 dolara. U četvrtak nije bilo većih pomaka i otvorio je sa 525,09 dolara, da bi u petak otvorio berzu sa 541,98 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 448,49 dolara.

