Nedostatak konzola aktuelne generacije mogao bi da potraje do 2023. godine

Japanski proizvođač Toshiba naveo je da bi odlaganje u proizvodnji PlayStation 5 i Xbox Series X konzola moglo da potraje do 2023. godine. Razlog je što su Sony i Microsoft samo neke od velikih kompanija koje su i dalje pogođene nedostatkom repromaterijala za proizvodnju poluprovodnika, a predviđanja govore da se po tom pitanju ništa neće promeniti najmanje još godinu i po dana.

Ko će izdržati…?

Direktor proizvodnje poluprovodnika iz Toshiba-e Takeshi Kamebuchi, ocenjuje da će problem sa proizvodnjom poluprovodnika potrajati bar do septembra sledeće godine. To će prouzrokovati kašnjenja isporuka bar do početka 2023. godine. Inače, Toshiba planira da u naredne tri godine uloži 545 miliona dolara u napore za podršku proizvodnje poluprovodnika. Razmišlja se i o izgradnji nove fabrike kako bi se smanjile liste čekanja. Proizvođači konzola za igru su najveći kupci i Takeshi žali zbog činjenice da trenutno ne mogu da budu potpuno zadovoljni isporukom poluprovodnika.

Inače, Microsoft, Google i Apple su krenuli i sa nekim drugim akcijama na tu temu. Ranije tokom ove godine formirali su grupu koja ima zadatak da lobira da se započne proizvodnja poluprovodnika u SAD-u, čime bi se donekle umanjio problem njihovog nedostatka.

Izvor: GamesIndustry

Podelite s prijateljima

Tweet