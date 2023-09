Nekoliko načina da napravite screenshot u Windows-u 10 i 11

Ponekad treba da sačuvate ono što vidite na ekranu.

Evo kako da koristite prečice, snipping tool i druge metode za pravljenje skrinšotova

Možda vidite nešto što želite da podelite sa prijateljima ili porodicom, ili možda želite da sačuvate nešto za kasniji pregled. Srećom, bez obzira da li koristite Windows 10 ili Windows 11, postoji nekoliko jednostavnih načina da napravite skrinšotove čitavog ili dela ekrana.

I dok Microsoft više ne prodaje Windows 10, ova softverska kompanija i dalje podržava ovaj operativni sistem do oktobra 2025. godine. Dakle, još uvek ne morate da prelazite na Windows 11, i možete koristiti ove savete za pravljenje skrinšotova još nekoliko godina.

Snip & Sketch

Alat Snip & Sketch je lakši za pristup, deljenje i anotiranje skrinšotova u odnosu na stari alat za sečenje (Snipping Tool). Sada može da napravi skrinšot prozora na vašem desktopu, što je iznenađujuće odsustvo kada je aplikacija prvi put predstavljena.

Najlakši način da pozovete Snip & Sketch je prečicom na tastaturi Windows taster + Shift + S. Takođe možete pronaći alat Snip & Sketch u abecednom spisku aplikacija kojima pristupate sa Start dugmeta, kao i u obaveštenjima gde je naveden kao Screen snip. Ili ga jednostavno potražite ako se ne setite tastaturske prečice. (Ako često pravite skrinšotove, preporučujemo da ga prikačite na traku sa zadacima.) Bilo da koristite tastatursku prečicu ili dugme za obaveštenje, ekran će se zamagliti i otvoriće se mali meni na vrhu ekrana koji vam omogućava da odaberete vrstu skrinšota koji želite da napravite: pravougaoni, slobodan oblik, prozor ili ceo ekran. Nakon što napravite skrinšot, biće sačuvan u vašem clipboardu i privremeno će se prikazati kao obaveštenje u donjem desnom uglu ekrana. Kliknite na obaveštenje da biste otvorili skrinšot u aplikaciji Snip & Sketch kako biste ga anotirali, sačuvali ili podelili. (Ako propustite obaveštenje, otvorite obaveštenja i videćete ga tamo.)

Ako otvorite Snip & Sketch iz menija Start ili ga potražite, otvoriće se prozor Snip & Sketch umesto malog panela na vrhu ekrana. Odatle, morate kliknuti na dugme New (Novo) u gornjem levom uglu kako biste započeli snimanje ekrana i otvorili mali panel. To je dodatan korak ako želite da nastavite na ovaj način, ali vam takođe omogućava da odložite skrinšot. Kliknite na dugme sa strelicom prema dole pored dugmeta New (Novo) da biste odložili skrinšot za 3 ili 10 sekundi.

Alat za sečenje (Snipping Tool)

Alat za sečenje (Snipping Tool) postoji još od Windows Vista. Windows već nekoliko godina upozorava da će Snipping Toolnestati, ali još uvek je dostupan u Windows 11. Snipping Tool je uklonjen iz liste aplikacija u meniju Start, ali ga i dalje možete lako pronaći putem trake za pretragu.

Kliknite na dugme New (Novo) da biste započeli postupak pravljenja skrinšota. Podrazumevani tip sečenja je pravougaoni, ali možete napraviti i skrinšotove slobodnog oblika, celog ekrana i prozora.

Snipping Tool ne čuva skrinšotove automatski – moraćete ih ručno sačuvati u alatu pre nego što ga zatvorite – i automatski kopira vaše skrinšotove u klipbord.

Print Screen

Da biste napravili skrinšot čitavog ekrana, pritisnite taster Print Screen (ponekad označen kao PrtScn). Vaš skrinšot neće biti sačuvan kao fajl, ali će biti kopiran u klipbord. Morat ćete otvoriti alat za uređivanje slika (kao što je Microsoft Paint), nalepiti skrinšot u uređivač i sačuvati fajl odatle.

Takođe možete postaviti taster PrtScn da otvori alat Snip & Sketch tako što ćete otići na Settings > Ease of Access > Keyboard i uključiti opciju Use the PrtScn button to open screen snipping pod Print Screen Shortcut.

Windows taster + Print Screen

Da biste napravili skrinšot čitavog ekrana i automatski sačuvali skrinšot, pritisnite tastere Windows + Print Screen. Vaš ekran će se na trenutak zatamniti kako bi označio da ste upravo napravili skrinšot, a skrinšot će biti sačuvan u folderu Pictures > Screenshots.

Alt + Print Screen

Da biste brzo napravili skrinšot aktivnog prozora, koristite tastatursku prečicu Alt + PrtScn. Ovo će zabeležiti trenutno aktivan prozor i kopirati skrinšot u klipbord. Morat ćete otvoriti skrinšot u uređivaču slika da biste ga sačuvali.

Ako nemate taster Print Screen?

Ako vaš računar nema taster PrtScn, nema problema, Microsoft ima još jednu tastatursku prečicu za vas. Možete pritisnuti taster Fn + Windows logo taster + Space Bar da biste napravili skrinšot. Zatim će biti sačuvan u folderu Pictures > Screenshots.

Game bar

Možete koristiti Game bar da napravite skrinšot, bez obzira da li igrate igru ili ne. Prvo, morate omogućiti Game bar sa stranice za podešavanje tako što ćete se uveriti da ste omogućili opciju Record game clips, screenshots and broadcasts using Game bar. Nakon što je omogućen, pritisnite tastere Windows + G da biste pozvali Game bar. Odavde možete kliknuti na dugme za skrinšot u Game baru ili koristiti zadatu tastatursku prečicu Windows taster + Alt + PrtScn da biste napravili skrinšot čitavog ekrana. Da biste postavili sopstvenu tastatursku prečicu za skrinšot u Game baru, idite na Settings > Gaming > Game bar.

Windows Logo + taster za smanjenje zvuka (volume down)

Ako koristite Microsoft Surface uređaj, možete koristiti fizičke tastere da biste napravili skrinšot čitavog ekrana – slično kao kada biste napravili skrinšot na bilo kom drugom telefonu ili tabletu. Da biste to uradili, pritisnite i držite Windows Logo taster dodira na dnu ekrana Surface uređaja i pritisnite fizički taster za smanjenje zvuka sa strane tableta. Ekran će se na trenutak zamagliti i skrinšot će automatski biti sačuvan u folderu Pictures > Screenshots.

