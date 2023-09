Microsoft podseća korisnike Windows 11 originalne verzije da će uskoro biti prisiljeni na upgrade

Da li i dalje koristite Windows 11 21H2? Originalna verzija Windows 11 se uskoro bliži kraju podrške, i Microsoft nas podseća da će korisnici morati da ažuriraju svoje sisteme na noviju verziju vrlo brzo.

Korisnici Windows 11 21H2 verzije će automatski biti ažurirani na 22H2 verziju

Neowin je primetio da je Microsoft ažurirao svoj health dashboard izdanja kako bi jasno obavestio korisnike koji koriste Windows 11 21H2 (Home i Pro, plus Pro varijante).

Kompanija nas podseća da će podrška za ovu verziju završiti 10. oktobra 2023. godine i da će kumulativno sigurnosno ažuriranje za oktobar, koje će biti objavljeno tog dana, biti poslednje ažuriranje koje će Windows 11 21H2 verzija primiti. Microsoft dalje pojašnjava: “Septembarsko ažuriranje u verziji za pregled bezbednosti za 2023. godinu će biti poslednje opcionalno ažuriranje, a oktobarsko ažuriranje za sigurnost za 2023. godinu će biti poslednje sigurnosno ažuriranje za Windows 11, verziju 21H2. Windows 11, verzija 22H2 će i dalje primati sigurnosna i opcionalna ažuriranja.”

Korisnici verzije 21H2 će stoga biti prisiljeni da ažuriraju na verziju 22H2 i Windows 11 će automatski pokrenuti ažuriranje kada se taj datum približi – ili čak nekoliko meseci pre toga. Dakle, ako i dalje koristite Windows 11 21H2, možda ćete vrlo brzo doživeti ovo prisilno ažuriranje.

I naravno, od suštinskog je značaja da vaša kopija Windows 11 ostane ažurirana i prati tok sigurnosnih popravki, inače vaš računar može biti ranjiv na hakere i oportuniste koji postoje.

Ako se Windows 11 23H2 verzija pojavi vrlo brzo, moguće je da ćete biti prisiljeni da pređete na tu verziju umesto 22H2. Međutim, ne čini se da je to previše verovatno – iako bi mogla da se pojavi kasnije ovog meseca, većina glasina ukazuje na to da će to biti u četvrtom kvartalu, što naravno znači oktobar najranije, i vrlo verovatno ne na samom početku meseca. Videćemo.

Izvor: Techradar

