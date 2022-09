Netflix Arcane je prva serija za strimovanje koja je osvojila Emmy nagradu za animaciju

Arcane, popularna Netflix animirana serija zasnovana na video igrici League of Legends, osvojila je nagradu za izvanredan animirani program na ceremoniji Emmy Creative Arts, pored tri druga trofeja vezana za animaciju koja je osvojila ranije ove godine.

Ovo je prvi put da je emisija koja je ekskluzivna za strimovanje osvojila nagradu, uprkos rastućoj konkurenciji poslednjih godina. Arcane je pobedio još jednu ekskluzivu za strimovanje, Marvelov What If…? kao i ponude koje se ne emituju od Bob’s Burgers, The Simpsons, and Rick i Morty to the punch. Prethodnih godina viđeni su radovi iz drugih Netflix animiranih emisija, kao što su Big Mouth i BoJack Horseman, nominovani za nagradu.

Serija je objavljena u novembru 2021. u partnerstvu sa programerom Lige Riot Games. Fokusira se na nekolicinu likova iz popularne MOBA, uključujući sestre siročad Vi i Jinx, njihovog prijatelja iz detinjstva Ekko i svađene pronalazače Jayce i Viktor. Epizoda koja je osvojila nagradu je šesta u serijalu pod nazivom “When These Walls Come Tumbling Down.”

Kokreator Arcane-a Christian Linke preuzeo je nagradu tokom ceremonije i citiran je preko Deadline-a koji kaže: „Hvala vam na ovome. To je velika stvar za nas jer dolazimo iz video igara. Bilo je neverovatno videti kako svet prihvata naše likove.”

Obožavateljima serije trebalo bi da odahne kada čuju da je druga sezona u pripremi uprkos Netflix-ovoj animaciji koja se dogodila ranije ove godine zbog pada broja pretplatnika, iako nema reči o predviđenom datumu izlaska. Za one koji ne mogu da čekaju dodatno rešenje za Arcane, pogledajte dokumentarnu seriju Bridging the Rift na YouTube kanalu Riot Game-a o tome kako je emisija napravljena.

