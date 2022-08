Netflix-ov Resident Evil je već otkazan

Netflixova serija Resident Evil otkazana je nešto više od mesec dana nakon svog prvobitnog debija, prema izveštaju Deadline-a. Strimer je navodno odlučio da ne obnavlja seriju zbog slabe ocene i gledanosti.

Kao i mnoge druge adaptacije Resident Evil-a, Netflix-ova serija uživo pokušava da još jednom okrene franšizu video igrica na kojoj je zasnovana. Emisija, koju je vodio Andrew Dabb iz Supernaturala, bljeska između dve različite vremenske linije, usredsređujući se na izvršnog direktora Umbrella Albert Weskera i njegove dve ćerke (koju igraju Tamara Smart i Siena Agudong).

Posle samo jedne sezone otkazan

U recenziji serije Charles Pulliam-Moore napominje da „održava sve sveže do neke tačke“, ali je povučena „predvidljivom zapletom koja na kraju pati od toga što je tako kasno ušla u moderno doba ludilo za zombijima.” Resident Evil je dospeo na Netflix-ovu listu 10 najgledanijih emisija nedelje kada je debitovao i dve nedelje koje su usledile, ali je nakon toga uglavnom pao sa mape. Takođe ne pomaže ni to što je premijerno prikazan samo nekoliko meseci nakon debija četvrte sezone Stranger Thingsa, koji je potencijalno ukrao deo pažnje Resident Evil-a.

Pored adaptacije uživo, Netflix ima i animiranu seriju od četiri dela Resident Evil: Infinite Darkness koju je objavio prošle godine. Serija se u velikoj meri fokusira na znanje franšize Resident Evil i takođe je naišla na različite kritike. Čak i ako Netflix-ov Resident Evil u živoj akciji nije bio baš hit koji je nameravao, strimer ima nekoliko drugih adaptacija video igrica, uključujući one zasnovane na Horizon Zero Dawn, Tomb Raider, Far Cry i Bioshock. Netflix već ima anime zasnovanu na Castlevania i nedavno je debitovao animiranu adaptaciju Takken-a.

Izvor: TheVerge

