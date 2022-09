Cloudflare blokira Kiwi Farms zbog „neposredne pretnje ljudskom životu“

Cloudflare, provajder bezbednosti i hostinga za veb lokaciju, objavio je da je blokirao Kiwi Farms, onlajn forum poznat po sadržaju mržnje. U postu na Cloudflareovom blogu, kompanija je navela da Kwvi Farms predstavlja „neposrednu pretnju ljudskom životu“, navodeći povećanje „ciljanih pretnji“ u poslednja dva dana.

Zabrinutost u vezi sa Kiwi Farms ja porasla je nakon što je transrodna jutjuberka i Twitch strimer Clara Sorrenti , bila na meti opasnog uznemiravanja korisnika sa sajta. Prošlog meseca, korisnici Kiwi Farms izvršili su napad na Sorrenti, inače poznat kao čin davanja lažne dojave policiji da neko planira da izvrši nasilni zločin, što je rezultiralo time da policija preplavi kuću žrtve.

Sorrenti je započela kampanju #DropKiwifarms koja je pozvala Cloudflare da prestane da služi Kiwi Farms. Korisnici širom Twittera podelili su hešteg, a neki su otkrili i uznemiravanje koje su doživeli od strane korisnika Kiwi Farms.

Cloudflare se u početku opirao pozivima da se odustanu od Kiwi Farms, rekavši da bi to bila „zloupotreba moći“. U ažuriranju objavljenom na svom sajtu prošle nedelje, Cloudflare je izneo svoje politike o uvredljivom sadržaju, izlažući argument za održavanje usluge bez eksplicitnog pominjanja Kivi Farms. U postu, Cloudflare tvrdi da je ukidanje sajtova poput The Daily Stormer, neonacističke table i 8Chan, foruma koji rađa ekstremistički sadržaj, dovelo do toga da „autoritarni režimi“ traže od Cloudflarea da „ukine bezbednosne službe za organizacije za ljudska prava .”

Situacija bez presedana

„Kao što telefonska kompanija ne prekida vašu vezu ako kažete užasne, rasističke, fanatične stvari, u konsultaciji sa političarima, kreatorima politike i stručnjacima zaključili smo da je isključivanje službi bezbednosti zato što smatramo da je ono što objavljujete prezira pogrešna politika“, objašnjava Cloudflare. U svom najnovijem ažuriranju, Cloudflare navodi „hitnu situaciju bez presedana“ koja opravdava i uklanjanje i promenu mišljenja usluge. Značajno je da Cloudflare nije obezbedio hosting za veb lokaciju Kiwi Farms, ali je obezbedio bezbednosne usluge koje su mnogi videli kao instrumentalne za održavanje sajta na mreži.

Agresivne aktivnosti na platformi

U ažuriranju, Cloudflare tvrdi da nije blokirao sajt zbog kampanje na društvenim medijima koja je molila uslugu da odustane od Kiwi Farms kao kupca. Umesto toga, u postu se kaže da je odluka zasnovana na porastu agresivnih aktivnosti na platformi. Ipak, Cloudflare kaže da mu je „neprijatno“ zbog svoje odluke da progna sajt i veruje da je njegova akcija „možda dodatno pojačala hitnu situaciju“.

Kiwi Farms su se prvi put pojavile 2013. godine, a kreirao ih je bivši administrator 8chan Joshua Moon. Sajt je postao poznat po uznemiravanju i uhođenju „lolcovs“ – termin koji farme kivija koriste da opiše svoje žrtve (koje su često neurodivergentne ili su članovi LGBTKIA+ zajednice). U izveštaju njujorškog magazina Kiwi Farms je nazvana „najvećom zajednicom uhoda“, uz uznemiravanje toliko ozbiljno da je sajt okrivljen za smrt nekoliko žrtava.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet