Netflix planira da lansira 40 anime serija u 2021. godini

Netflix je objavio na Tokyo Anime Japan 2021 Expo-u da će objaviti 40 novih anime naslova u 2021, prenosi Bloomberg, pošto je prošlogodišnja anime serija Blood of Zeus, imala veliki uspeh.

Anime popularnost u porastu

Nove serije se očekuje da budu objavljene ove godine i da uključuju adaptaciju japanske mange Record of Ragnarok, koja će biti premijerno prikazana u junu; Yasuke, o afričkom samuraju u feudalnom Japanu, koja će premijerno biti prikazana 29. aprila; Resident Evil: Infinite Darkness, koji je baziran na popularnoj franšizi video igara. Netflix je prethodno objavio anime The Way of the Househusband, baziran na popularnoj japanskoj mangi, koji debituje 8. aprila.

Tržište anime u svetu je dostiglo 23 milijarde dolara prošle godine, i očekuje se da raste na više od 36 milijardi dolara do 2025. godine, prema Bloomberg-u. Zbog takvih predviđanja japanski Sony se odlučio da kupi video sajt Crunchyroll za oko $1.2 milijarde, iako je trenutno ta kupovina “na čekanju”. Prema pisanju New York Times-a, Netflix je objavio da je broj domaćinstava koja gledaju anime od prošle godine porastao za čitavih 50% u odnosu na 2019. godinu.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet