Neuralink pod istragom zbog testiranja na životinjama

Ministarstvo poljoprivrede SAD istražuje Neuralink zbog potencijalnog narušavanja dobrobiti životinja tokom istraživanja. Prema izveštajima, interni dokumenti pokazuju da članovi Ministarstva izražavaju zabrinutost. Oni navode da kompanija žuri sa testiranjem na životinjama i tako izaziva nepotrebnu patnju i smrt.

Ubrzan razvoj doveo je do pogrešnih eksperimenata

Prema izveštajima, kompanija ubila 1.500 životinja, uključujući više od 280 ovaca, svinja i majmuna, od 2018.godine. Ti brojevi ne znače da Neuralink direktno krši zakon. Takođe, kompanija je prošla sve inspekcije od strane Ministarstva poljoprivrede SAD-a. Međutim, bivši i sadašnji zaposleni navode da je pritisak Elon-a Musk-a da ubrza razvoj doveo do pogrešnih eksperimenata. Samim tim i do veće smrtnosti nego što je potrebno.

Musk je navodno govorio zaposlenima otkako je kompanija pokrenuta 2016. godine da zamisle da imaju “bombu pričvršćenu za glavu”, kako bi ih naterao da se rade brže. Takođe, on je navodno rekao osoblju da će izazvati “tržišni neuspeh” ako ne postignu napredak. Neki od zaposleni protumačili su to kao upozorenje da će Musk zatvoriti kompaniju.

Ranije ove godine, Musk je članovima osoblja poslao i mejl. U mejlu se nalazila vest o švajcarskim istraživačima koji su napravili implant koji je pomogao paralizovanoj osobi da ponovo hoda. “Jednostavno se ne krećemo dovoljno brzo. To me izluđuje!” navodno je Musk napisao u sledećem mejlu.

Nakon pregleda dokumentacije o internom testiranju, Reuters je navodno pronašao četiri eksperimenta koji su uključivali 86 svinja i dva majmuna sa rezultatima koji su dovedeni u pitanje zbog ljudskih grešaka. Neuralink je morao da ponovi te eksperimente. To je dovelo do više smrtnih slučajeva. Jedan od zaposlenih govorio je o tome kako su hitne operacije na životinjama dovele do nedovoljno pripremljenih i preopterećenih ljudi koji su na kraju napravili greške.

Još nekoliko primera koje je Reuters pronašao u dokumentima detaljno opisuje kako je osoblje Neuralink-a implantiralo uređaj na pogrešan pršljen dve različite svinje. Tako nešto se lako moglo sprečiti prebrojavanjem pršljenova životinja. Nakon toga tim je morao da ubije životinju kako bi joj okončali patnju.

Kompanija navodno nije prekršila zakon

Grupa za prava životinja, koja spada pod Komitet lekara za odgovornu medicinu optužila je kompaniju za testiranja koja su ubijala majmune. Neuralink je priznao da je ubio šest majmuna. Kompanija je ta testiranja radila u zajedničkoj studiji sa Kalifornijskim univerzitetom u Dejvisu. Kompanija je navela probleme tokom eksperimenata. Međutim, kompanija je branila svoje istraživanje i navela da nije prekršili nijedan zakon.

Neuralink je nedavno održao događaj na kojem je najavljeno da bi moglo da počne ispitivanja na ljudima u narednih šest meseci. Tokom programa, osnivač kompanije Elon Musk direktno je odgovorio na optužbe Komiteta lekara: „Pre nego što bismo i pomislili da stavimo uređaj u životinju, činimo sve što je moguće uz rigorozno testiranje. Izuzetno smo oprezni i uvek želimo da kad god uradimo implantaciju bilo da se radi o ovci, svinji ili majmunu to bude empirijsko a ne samo istraživačko posmatranje“, rekao je Musk.

Međutim, prema izveštajima Reuters-a, pronađena su dokumenta i zapisi sa brojnim referencama koja upućuju na “istraživačke operacije”. Autumn Sorrells, direktor Neuralink-ovog programa za brigu o životinjama, navodno je naredio zaposlenima u oktobru da uklone „istraživanje“ iz svojih studijskih naslova i da prestanu da koriste taj termin ubuduće.

Izvor: Engadget

