Neuralnim implantima do telepatije

Već imamo nekoliko neuronskih interfejsa koji pomažu u povezivanju mozga sa računarom koristeći veštačku inteligenciju (AI). Iako je to korisno samo u medicinskom sektoru, novi izveštaj Royal Society-a kaže da bi nam moždani implanti pomogli da čitamo misli drugih ljudi.

Naravno, ovo zvuči zanimljivo, u isto vreme to je i zastrašujuća tehnologija, što je nagovestila i ista naučna organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji (Royal Society). Independent je pregledao izveštaj i podelio prilično zanimljive uvide koji bacaju svetlo na brigu o privatnosti i sigurnosti prilikom korišćenja moždanih implanta.

U izveštaju se navodi:

„Ljudi bi u određenoj meri mogli da postanu telepate, sposobni da razgovaraju bez govora i bez reči, kroz pristup međusobnim mislima na konceptualnom nivou. Ovo bi moglo da omogući neviđenu saradnju sa kolegama i dublje razgovore sa prijateljima“.

Ova tehnologija će vam takođe omogućiti da delite ono što doživite, probate, okusite ili čujete (senzorna iskustva). Bez sumnje, to će biti revolucionarna tehnologija, ali postavlja se pitanje kada je reč o kontroli moždanih implanta. Facebook i Tesla već rade na svojoj verziji neuronskih interfejsa u komercijalne svrhe, ali da li će to rizikovati privatnost pojedinca? Zato izveštaj takođe insistira da vlada razmotri razvoj ove tehnologije kako privatne kompanije ne bi iskoristile to u komercijalne svrhe. Izveštaj takođe navodi zašto žele da vlada Ujedinjenog Kraljevstva to razmotri:

„Oni bi mogli da donesu ogromne ekonomske koristi Velikoj Britaniji i transformišu sektore poput NHS-a, javnog zdravstva i socijalne zaštite, ali ako razvoj bude diktiran od strane nekolicine kompanija, tada bi manje komercijalne aplikacije mogle da budu uključene. Zbog toga pozivamo vladu da pokrene nacionalnu istragu.“

Dakle, ideja o povezivanju mozga i računara sa više sposobnosti je dobra. Međutim, ne može se garantovati kako će tehnologija biti „kontrolisana“ i kako će se iskoristiti pozitivna strana tehnologije, a da ne postane oružje nadzora. Sigurno niko ne želi scenario Terminatora u stvarnom životu.

Izvor: Ubergizmo