Nakon više od dve godine, New Moment se vratio kući. U svom stilu – sa velikom žurkom za medije, klijente i prijatelje kuće! Samo što im kuća nije više ista. Porastao je New Moment, a sa njim je porasla i Hilandarska 14.

Na istu adresu, ali u novom ruhu, u čuvenu 14-icu, stecište najkreativnijih ideja, gde se umetnost spojila sa advertajzingom, vratio se New Moment sa svim svojim ljudima. I novim i starim. Jer, možda neki poslovi mogu da funkcionišu bez ljudske sinergije i energije, ali marketinške agencije, koje dišu kreativnost i imaju ideje kao najjače valute i ljude kao najbolje adute – malo teže.

Mnoge poznate ličnosti poput Princa Filipa i Princeze Danice Karađorđević, Bojana Perića, Ane Štajdohar i Nikole Demonje, Stefana i Danijele Buzurović okupile su se na New Moment žurci useljenja.

Zato je u slavu kreativnosti i nastavka rađanja inovativnosti, u svojoj novoj zgradi, agencija New Moment organizovala jednu u nizu žurki koje promovišu osnovne vrednosti na kojima počiva poslovanje svih kreativnih i kredibilnih agencija i kompanija – vera da dobre ideje mogu da promene svet.

“Specifična atmosfera i duh New Momenta oduvek su bili naša ‘differentia specifica’ i nešto što nas je razlikovalo od drugih agencija. To je tradicija koju želimo da nastavimo i prenesemo duh kolektivizma i našu strast prema poslu i u ovu novu zgradu. Mislimo da smo sa ovom žurkom napravili prvi korak ka tom cilju“, rekli su Žarko i Lazar Sakan, vlasnici agencije New Moment.

Nakon 40 godina duge tradicije New Momenta, agencije koju je osnovao Dragan Sakan, pionir advertajzinga u regionu, njegov duh i dalje živi, više ne u kući već u New Moment zgradi, poslujući na krilaticama koje je on utemeljio – da se najbolje vidi srcem i da ništa ne može biti ostvareno ako pre toga nije odsanjano.

Kreativna kuhinja New Momenta oduvek je bila mesto odakle su izlazili najbolji ukusi, tako da očekujte još mnogo toga dobrog sa njihovog eklektičnog jelovnika ideja.

