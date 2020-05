Nintendo najavio nove igre za naredni period

Već neko vreme među internet zajednicom zaljubljenika u Nintendo postojala je određena sumnja o tome da li će i u kojoj meri u narednom periodu japanska kompanija izbacivati nove igre. Sada je ta sumnja otklonjena, jer je direktno predsednik kompanije Shuntaro Furukawa objavio planove Nintenda.

Veliki broj noviteta

Prema njegovim rečima, nema mesta brigama i brojne igre su u planu, ali je taj plan poljuljan zbog novonastale situacije sa pandemijom u svetu i biće ga teško pratiti. U svakom slučaju, posle Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, koji stiže krajem meseca, u junu dolazi Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, a nakon toga DLS za Pokemon Sword and Shiled i Super Smash Bros. Ultimate.

“Mnogi naši radnici u ovom trenutku rade od kuće. S obzirom da su rad od kuće i u kancelariji u mnogome drugačiji, biće vrlo teško ispoštovati rokove koje smo sebi nametnuli ukoliko se ova situacija prolongira. Tek vršimo procenu kada ćemo moći da izbacimo nove igre”, rekao je predsednik Nintenda Shuntaro Furukawa.

Za sada smo upoznati sa projektima poput Metroid Prime 4 i nastavak The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a pominje se i nešto poput Bayonetta 3 igre ili Super Mario remastera.

Izvor: nintendolife

