Nintendo pravi film prema igri The Legend of Zelda

Nakon serije glasina iz kompanije Nintendo su potvrdili da rade na filmu The Legend of Zelda. Režiraće ga Wes Ball, poznat po trilogiji Maze Runner, te filmu koji mnogi čekaju s nestrpljenjem – Kingdom of the Planet of the Apes.

Kreator igre Shigeru Miyamoto takođe sarađuje na projektu kao producent, a nedavno je potvrdio da zajedno s timom na filmu radi već godinama. O filmu se još uvek ne zna mnogo, osim da neće skoro – proći će godine dok stigne u bioskope.

Ovo je još jedan u nizu poteza kojima Nintendo želi da proširi oblast koju pokriva, pa posle Super Mario filma planira i zabavne parkove. I najnovija epizoda Zelda igara – Tears of the Kingdom – je doživela uspeh, pa je film sasvim logičan korak. Ranije se govorkalo i da Nintendo radi na Zelda seriji za Netflix, ali se ispostavilo da to nije tačno.

Izvor: The Verge

