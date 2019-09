Ništa novo: Dodatna upozorenja na poslednje Windows 10 ažuriranje

Izgleda da Windows 10 nastavlja sa problemima koji su u vezi sa poslednjim ažuriranjem, pa je Microsoft izdao još jedno upozorenje korisnicima, i niko više nije iznenađen.

Ažuriranje KB4515384, koje je Microsoft izdao kako bi rešio probleme koji su bili u vezi sa CPU-ovima pogođenih računara, i samo izaziva probleme, pa utiče na rad Start menija, Action Center-a i USB konekcija, te stvara i audio probleme. Novi update nije rešio ni probleme koji su bili u vezi sa CPU opterećenošću, što znači da je samo doneo nove komplikacije koje dodatno otežavaju rad računara.

Prvi je stradao Start meni, pa korisnici dobijaju poruke poput “We’ll try to fix it the next time you sign in” ili “Critical Error – Your Start menu isn’t working.” Tako je sve više onih koji tvrde da je Windows 10, a posebno verzija 1903, operativni sistem sa najviše grešaka do sada, što sve više utiče na popularnost ove Windows varijante.

Korisnici su već navikli na probleme, i na to da sami pronalaze rešenja, pa je tako i ovog puta, budući da su nova ažuriranja poput Windows 10 minskih polja. Tako se čini da Microsoft neće uskoro uspeti da povrati poverenje korisnika kada je Windows 10 u pitanju, što je nezgodno, budući da su nova ažuriranja neophodna kako bi se sprečili i zalečili ozbiljni sigurnosni problemi.

Izvor: Forbes