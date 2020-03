Nokia će svoj prvi 5G telefon najaviti u trejleru za novi Džejms Bond film

Kada novi Džems Bond film, „No Time to Die“ stigne u bioskope, u njemu će jednu od „uloga“ glumiti i Nokia telefon. U pitanju je prvi Nokia 5G telefon, a njegovu premijeru ćete moći da ga vidite u reklami koju HMD Global, vlasnik Nokia brenda, planira da objavi 8. marta.

U reklami će se naći 00 agent Nomi, (glumica Lašana Linč), koja će uspeti da završi misiju uz pomoć novog Nokia telefona, o kome će se više detalja saznati 19. marta. Pored tog novog, misterioznog 5G telefona, u filmu će se pojaviti i Nokia 7.2, ali i klasik, Nokia 3310 (mada ne znamo da li originalna ili rimejk verzija). Za sada se ne zna da li će i glavni junak, Džejms Bond koristiti Nokia, ili neki drugi telefon.

Ovakav način reklamiranja telefona nije stran kompanijama koje ih proizvode. Na primer, Sony je pokušao da sa 5 miliona dolara privoli Danijela Krejga, da nakon filma Spectre pozira za njihovu reklamu sa Xperia Z4 telefonom u rukama. Međutim, Krejg nije bio oduševljen tom idejom i odbio ih je čuvenom rečenicom „Džejms Bond koristi samo najbolje, a Sony telefon to nije“.

Ako Krejg upotrebi Nokia telefon u „No Time to Die“ filmu, to bi bilo barem što se telefona tiče, zatvaranje kruga koji je započet prvim Krejgovim filmom u ulozi Džems Bonda. Naime, u „Casino Royale“-u on je koristio Nokia 8800. „No Time to Die“ je njegov peti (i poslednji) Džems Bond film, pa bi upotreba Nokia telefona mogla i da se shvati kao vraćanje korenima, odnosno na mesto gde je sve i počelo.

