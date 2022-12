vivo demonstrirao inovacije na svojim telefonima u Beogradu

Od prvog trenutka kada korisnik otvori vivo telefon na preklop, naš cilj je da korisnik doživi drugačije i bolje iskustvo, kažu u kompaniji vivo. S uređajem X Fold+, vivo uvodi korisnika u ekspanzivan, novi način korišćenja telefona, otvarajući sve pogodnosti i kreativne mogućnosti glavnog ekrana od 8 inča koji se može sklopiti.

vivo X Fold+ – obilje inovacija

Ekran vivo X Fold+ modela integriše brojne vodeće tehnologije u industriji i materijale koji se koriste u vazduhoplovstvu sa vrhunskim inženjeringom. Njegov dizajn pomera granice kroz poboljšanu izdržljivost šarki i značajno smanjenje nabora na ekranu. Naravno, jedan od ključnih prioriteta pri dizajniranju pametnog telefona na preklop je stvaranje izdržljive šarke. Pošto ovo direktno doprinosi ukupnim performansama i iskustvu korisnika, kompanija vivo se veoma potrudila da integriše preklopnu šarku krila letelice, izrađenu od vazduhoplovnog materijala, u svoje pametne telefone na preklop. Ovaj mehanizam su detaljno testirali vodeći nezavisni stručnjaci za testiranje u TÜV Rheinland – nemačkoj renomiranoj instituciji za proveru kvaliteta i bezbednosti – koji su ispitivali, ne samo šarke već i pregib ekrana. Oba elementa su prošla testiranje uspešno nakon što su preklopljeni i rasklopljeni preko 300.000 puta. Prosečan korisnik bi preklopio i rasklopio uređaj približno 80 puta dnevno, što znači da se vivo X Fold+ može bezbedno koristiti čak 10 godina.

Materijal i dizajn su ključni kada je u pitanju izdržljivost telefona na preklop. Jedna šarka X Fold+ pametnog telefona sastoji se iz 174 komponenata i za izradu su korišćeni šestoslojni vazduhoplovni materijali kao što su tečni metal i čelik visoke čvrstoće. Ovakav izbor materijala daje dodatnu snagu, izdrživost, otpornost na udar, savijanje i koroziju. Da bi se minimizirao nabor ekrana, vivo X Fold+ koristi dizajn lebdeće srednje ploče koji drži centralni nabor ekrana. Na ovaj način, sam ekran može biti ravniji kada se rasklopi, a srednja ploča se spušta kada se savija, ostavljajući dovoljno prostora da se ekran bezbedno savija. Izdržljiva šarka, vrhunskog kvaliteta omogućava uređaju da se zatvori, ali i da ostane otvoren pod uglovima između 60 i 120 stepeni.

A šta je sa samim staklenim ekranom? Staklo je poznato po svojoj krutosti i lomljivosti, tako da upotreba stakla za sklopivi ekran može izgledati kao neverovatan izbor. Međutim, nova otkrića u nauci o materijalima donose fleksibilnije razumevanje šta se može sa staklom. Staklo u sklopivom glavnom ekranu X Fold+ je samo po sebi remek delo inovacije za koje se koristi najtanje i najfleksibilnije staklo na tržištu.

Da bi korisnicima ovog uređaja ponudio najbolji kvalitet, vivo partner, kompanija SCHOTT, međunarodna tehnološka grupa i lider u proizvodnji specijalnog stakla, razvila je ultra-tanko staklo (UTG). Danas je SCHOTT jedina kompanija koja masovno proizvodi UTG staklo koje je ultra tanko i ultra fleksibilno, i koje se može hemijski ojačati. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi, Xensation® Flex, poseban član SCHOTT UTG® porodice, koji se koristi u seriji X Fold uređaja, može se savijati stotine hiljada puta nakon obrade i hemijskog ojačanja. Ovo mu daje izvanredan prečnik savijanja koji je manji od 2 milimetra. Kada se kombinuje sa strukturom šarke u obliku vodene kapi koja nudi inovativni prečnik savijanja od 2,3 milimetra, nabor X Fold+ ekrana nije samo umanjen, već je i skoro potpuno ravan, izbegavajući „izbočenje“ koje se obično pojavljuje na uređajima ovog tipa.

Pored fleksibilnog staklenog ekrana iznutra, na velikom spoljnom ekranu takođe se nalazi SCHOTT staklo za svakodnevnu zaštitu telefona. Staklo visokih performansi Xensation® je hemijski ojačano litijum-aluminijum-borosilikatnim staklom vrhunskog kvaliteta, koje je otpornije na udarce i padove.

Zajedno, ovi inovativni materijali i inženjerska rešenja predstavljaju pravi „wow faktor“ koji ostavlja snažan prvi utisak i koji nastavlja da impresionira tokom životnog veka uređaja. Lepota, naravno, nije samo na površini: X Fold+ nudi korisničko iskustvo koje zaista pokazuje filozofiju kompanije vivo da se stvari rade na pravi način kako bi korisnici doživeli iskustvo koje donosi ovaj pametan telefon kroz izvanredne tehnologije ekrana, moćan čipset i performanse baterije, kao i izvanredan sistem za fotografisanje u saradnji sa kompanijom ZEISS.

Gledajući scenario korišćenja uređaja sledeće generacije, pametni telefoni na preklop svakako imaju perspektivu da promene način na koji se pametni telefoni koriste u svakodnevnom životu, a X Fold+ već daje uvid u budućnost: otkriva novi način pristupa pametnom telefonu i šta je potrebno da se ispune rastuća očekivanja korisnika. Dakle, uređaj ne nudi samo vrhunsku tehnologiju sklopivog ekrana, već obeležava period vrhunske tehnologije ekrana. Mogućnost preklapanja nikada ne bi trebalo da znači kompromis u pogledu iskustva gledanja sadržaja i serija X Fold stoga nudi besprekorno iskustvo na glavnom ekranu od 8 inča i na ekranu od 6,53 inča na spoljašnjoj strani uređaja.

Pošto pametni telefoni na preklop imaju veće zahteve po pitanju boja u poređenju sa običnim pametnim telefonima, vivo X Fold+ podržava brzinu osvežavanja od 120 Hz na unutrašnjem i spoljašnjem ekranu, koristeći LTPO E5 Samsung AMOLED ekrane sa 2K+ rezolucijom, obezbeđujući neometano iskustvo gledanja sadržaja i optimizovanu potrošnju energije. Zajedno sa svojim istraživačkim centrima, kompanija vivo je takođe razvila sopstvenu šemu kalibracije boja koja čini da je preciznost reprodukcije boja na oba ekrana skoro identična. Sve ovo je doprinelo da X Fold serija postigne 19 DisplayMate rekord i ukupnu sertifikaciju A+ nivoa, trenutno najvišeg nivoa u industriji. Kao i njegov prethodnik, prvi pametni telefon na preklop na svetu koji je imao ultrasonični čitač otiska prsta koji podržava otključavanje otiskom prsta na oba svoja ekrana, X Fold+ ima Dual 3D ultrasonične čitače otiska prsta kompanije Qualcomm, na unutrašnjem i spoljašnjem ekranu. Na novom X Fold+ uređaju veliki unutrašnji ekran nudi poboljšano iskustvo gledanja sadržaja na podeljenom ekranu za veću efikasnost. To znači da korisnici mogu da otvore do dva prozora u prvom planu i podržavaju četiri otvorene aplikacije istovremeno sa dvostrukim prozorima na podeljenom ekranu i do 12 prozora u pozadini.

Pored veće baterije, X Fold + sada puni brže zahvaljujući FlashCharge tehnologiji od 80W, tako da korisnici mogu da dopune bateriju sa 1% na 70% za samo 18 minuta, dok je za potpuno punjenje baterije potrebno samo 35 minuta. X Fold+ takođe ima vodeći 50W bežični FlashCharge punjač koji omogućava punjenje od 10% za 5 minuta i punjenje od skoro praznog do potpunog punjenja za samo 53 minuta. Raditi stvari u duhu Benfena znači razmišljanje o celokupnom korisničkom iskustvu i to ide dalje od samog pametnog telefona. Zbog toga se novi X Fold+ isporučuje sa ekskluzivnim punjačem od galijum nitrida sa dvostrukim USB-C ulazom koji omogućava punjenje više uređaja, za laku i praktičnu upotrebu u različitim situacijama i prilikama.

Zbog prirode sklopivog ekrana, ovaj novi tip pametnog telefona menja način na koji korisnici fotografišu i prikazuju slike. Na primer, X Fold+ podržava traženje pogleda na oba svoja interna ekrana – što omogućava snimanje selfija pomoću glavne kamere koja obezbeđuje vrhunski kvalitet. X Fold+ takođe ostaje veran posvećenosti kompanije da je „kamera na prvom mestu“ kako bi svaki korisnik mogao da napravi svoj savršeni snimak. Kao i kod svojih drugih vodećih uređaja, vivo je takođe osmislio sistem kamera X Fold uređaja u partnerstvu sa kompanijom ZEISS, pionirom za optiku i optoelektroniku, kako bi korisnici mogli da naprave izvanredne fotografije i video zapise. Podešavanje četvorostruke kamere na punoj žižnoj daljini takođe ima optičko uvećanje od 5k i kameru sa digitalnim zumom od 60k. Sva sočiva su ZEISS sertifikovana i imaju ZEISS T* premaz – profesionalnu tehnologiju sočiva koja doprinosi ukupnim optičkim performansama sočiva kroz smanjenu disperziju i odsjaj, tako da korisnici mogu u potpunosti da iskoriste i iskuse performanse senzora visoke rezolucije.

Iz perspektive hardverskih performansi, vredi napomenuti da X Fold+ ima nadograđeni čipset, koji sada koristi Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mobilnu platformu, što obezbeđuje do 10% bolje performanse i do 30% manju potrošnju energije u poređenju sa svojim prethodnikom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. U kombinaciji sa povećanjem kapaciteta baterije sa 4600 na 4730 miliampera, ovo znači da korisnici mogu uživati u reprodukciji snimaka do dva sata duže.

Prečesto se čini da inovativni dizajn zahteva kompromis kako bi se napravio prostor za nove ideje. Pa ipak, sa svojim izvanrednim ekranom na sklapanje i obiljem performansi i inovacija u ponudi, X Fold+ ovo dovodi u pitanje. Kada radite stvari na pravi način, zaista možete otvoriti nove kreativne mogućnosti.

iQOO 10 Pro – gejming telefon u BMW izdanju

Ekskluzivno dostupan u azijsko-pacifičkom regionu, vivo iQOO 10 Pro je vodeći pametni telefon za igre. Mnoge izuzetne tehnološke karakteristike nedavno predstavljenog pametnog telefona X80 Pro, nalaze se i u ovom telefonu, pa tako iQOO 10 Pro koristi novu mobilnu platformu Snapdragon 8 plus Gen 1, kao i V1+ čip za obradu slika koji je rezultat razvoja unutar kompanije vivo, impresivan 2K HDR10+ ekran za upečatljivo igranje igrica, kao i sistem kamere sa gimbal stabilizacijom.

Estetika telefona upotpunjena je u dve verzije boja – klasičnoj iQOO crnoj, kao i prepoznatljivom BMW Motorsport izdanju, kombinujući emajlirano staklo, karbonska vlakna i veštačku kožu za teksturu meku na dodir. iQOO 10 Pro pokreće vivo novi OriginOS Ocean, baziran na Androidu 12.

Podelite s prijateljima

Tweet