Novi podaci pokazuju samo dva browsera sa više od milijardu korisnika

Apple-ov Safari web browser ima više od milijardu korisnika, prema proceni Atlas VPN-a.

Chrome je kralj, Safari je male snage, a većina drugih jedva da se primećuje

Samo još jedan browser ima više od milijardu korisnika, a to je Google Chrome. Ali sa skoro 3,4 milijarde, Chrome i dalje ostavlja Safari u prašini. Važno je napomenuti da ovi brojevi uključuju i korisnike mobilnih uređaja, a ne samo korisnike desktopa. Verovatno, status Safarija kao podrazumevanog browsera za iPhone i iPad igra mnogo veću ulogu od njegove upotrebe na Mac-u. Ipak, impresivno je s obzirom na to da je Safari jedini veliki web browser koji nije dostupan na Androidu, koji je najpopularniji mobilni operativni sistem na svetu, ili Windows, najpopularniji desktop OS.

Atlas VPN je ovo napisao na svom blogu da objasni kako je došao do broja: Statistika je zasnovana na procentu tržišnog udela browsera GlobalStats, koji je zatim konvertovan u brojeve korišćenjem internet metrike korisnika Internet World Stats da bi se dobili tačni brojevi. Prema podacima, Chrome ima približno 3.378.967.819 korisnika, dok Safari ima 1.006.232.879 korisnika. Na veoma udaljenom trećem mestu je Microsoft’s Edge, sa 212.695.363. Firefox na četvrtom mestu sa 179,084,244. U postu na blogu se tvrdi da je Edge upravo pretekao Firefox za treće mesto u prošloj godini.

U međuvremenu, Chrome je bio dominantan dugo vremena nakon što je zamenio Microsoftov Internet Explorer. Da je vest samo da je Chrome najveći browser, to ne bi ni vredelo izveštavati – ovih dana Chrome je web, do neke mere. I vredi napomenuti da su najnovije verzije trećeplasiranog browsera, Edge, izgrađene na Google-ovom Chromium-u. Apple je imao šire ambicije sa Safarijem, jer je nekada postojala Windows verzija browsera. Ali Apple je prekinuo razvoj te verzije u junu 2010. Tehnički i dalje možete pokrenuti Safari na Windows 10 ili 11, ali to ne bi bila najbolja ideja u pogledu bezbednosti.

I dok je Safari podrazumevani web browser na iOS-u, moguće je instalirati i koristiti browsere trećih strana na iPhone i iPad. Od 2020. godine bilo je moguće postaviti nešto drugo osim Safarija kao podrazumevani browser. Ipak, razlika između Safarija i browsera treće strane na iPhone-u je velika. Alternativni browseri poput Chrome-a ili Firefox-a i dalje koriste Safari-jeve osnovne tehnologije; oni jednostavno omogućavaju korisnicima da koriste bukmarke i druge dodatne funkcije koje se nalaze u tim browserima na drugim platformama.

Izvor: Arstechnica

