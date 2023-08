Nova funkcija: Google zamagljuje nepodobne fotografije

Google je objavio novu opciju po imenu SafeSearch koja u rezultatima pretraživanja automatski zamagljuje eksplicitne fotografije. Funkcija je aktivna za sve korisnike, čak i one koji nisu uključili SafeSearch.

Funkcija je najavljena još u februaru, a do kraja avgusta bi trebalo da stigne do svih korisnika. U pitanju je deo veće akcije u kojoj, kako kažu iz kompanije, žele da poboljšaju „kontrolu deljenja ličnih podataka, privatnost i bezbednost tokom pretraživanja interneta“. Pored toga su najavljena i ažuriranja za “results about you”, što znači da će korisnici lakše moći da traže uklanjanje ličnih informacija, ali i eksplicitnih fotografija iz rezultata pretraživanja.

Oni koji bi da zadrže potencijalno neprijatne rezultate mogu da promene podešavanja za SafeSearch, a ako kliknu na “SafeSearch” u gornjem desnom uglu ekrana (pojavljuje se kad se pretražuje neki pojam) i izaberu opciju „Off“.

Izvor: The Verge

