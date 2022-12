Nova nadogradnja WhatsApp poziva uključuje picture-in-picture režim

WhatsApp ljudi ne koriste samo za dobro staro slanje poruka, već i za obične ili video pozive.

Svi WhatsApp pozivi su šifrovani od kraja do kraja. Jedna od ovih funkcija ostaje u beta testiranju za iOS.

Takođe, nedavno je lansirao mnoge funkcije koje olakšavaju povezivanje preko poziva. Prva od ovih funkcija su pozivi za 32 osobe pri čemu u jednom trenutku možete pozvati do 32 osobe što je 4 puta više od prethodnog broja. Druga funkcija je ona u kojoj možete dugo da pritisnete učesnika da biste povećali njihov video ili audio feed. Kada se to uradi, dok se poziv nastavlja, možete ili isključiti zvuk ili poslati poruku određenom učesniku. Treća karakteristika je, iako su u početku to bile samo veb stranice kao što su Zomm, GMeet ili Microsoft eams, između ostalih na kojima biste mogli da napravite vezu za buduće sastanke, ta funkcija je sada dostupna čak i u WhatsApp-u.

Postoje još dve funkcije osim onih koje su već pomenute. Prva karakteristika je ‘Colorful Waveforms’ u kojima možete videti ko govori ako je kamera isključena. Drugi je gde postoji „Banner Notification“ koje ukazuje na svaki put kada se neko pridruži novom pozivu. Postoji još jedna funkcija koja je u beta testiranju za iOS i očekuje se da će biti predstavljena 2023. godine, a to je funkcija slika u slici koja može pomoći korisnicima da bolje obavljaju više zadataka. Pozivi na WhatsApp-u su takođe šifrovani od kraja do kraja. Za one koji nisu svesni, ovo je korak koji je preduzet kako bi se osiguralo da samo pošiljalac i primalac/i poruke mogu da je pročitaju ili preslušaju. Vaše poruke su tehnički zaštićene bravom i samo pošiljalac i primalac imaju ključ za pristup. Nema dodatnih podešavanja da biste zaštitili poruke.

